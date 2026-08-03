Domper voor AZ na feestvreugde: sterkhouder ligt er 'nog wel een tijdje' uit

AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder . De middenvelder liep in de aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV een serieuze fysieke kwetsuur op. Volgens trainer Leeroy Echteld gaat de absentie van de routinier niet van korte duur zijn. "Dat kan nog wel een tijdje duren", aldus de trainer van de Alkmaarders tijdens zijn persconferentie na afloop van het duel in Eindhoven.

De absentie van Clasie is een flinke aderlating voor AZ, dat zondag de seizoensopener in het Philips Stadion met 0-4 wist te winnen. De controleur kampte vorig seizoen ook al met de nodige fysieke ongemakken en miste daardoor een aanzienlijk deel van de wedstrijden. Tijdens de afwezigheid van de vaste leider binnen de lijnen nam Peer Koopmeiners de aanvoerdersband over.

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Zonder de geblesseerde captain kende AZ een uiterst succesvolle middag tegen het elftal van trainer Peter Bosz. De wedstrijd kantelde al vroeg in het voordeel van de bezoekers door een rode kaart voor Joey Veerman in de negende minuut, na een overtreding op Mexx Meerdink. De Alkmaarse ploeg profiteerde optimaal van de overtalsituatie en legde beslag op de prijs dankzij treffers van Mexx Meerdink, Weslley Patati, Elijah Dijkstra en een benutte strafschop van Ro-Zangelo Daal. Het was de tweede keer in de clubhistorie dat AZ deze trofee wist te veroveren.

De positie van Clasie op het middenveld werd tijdens de wedstrijd ingevuld door Dave Kwakman. De jonge speler speelde een sterke wedstrijd tegen de Eindhovenaren en krijgt voorlopig het volledige vertrouwen van Echteld om de honneurs op het middenveld waar te nemen. De trainer ziet in het talent een logische opvolger voor de komende periode. "Clasie is een hele goede speler met heel veel ervaring, maar de jeugd komt eraan en Dave is ook een hele goede speler. Als Clasie wegvalt, is het logisch dat Dave gaat spelen", verklaarde de eindverantwoordelijke over zijn keuze.