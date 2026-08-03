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Walgelijke beelden: Leandro Paredes misdraagt zich wéér op het veld

3 augustus 2026, 13:30
Leandro Paredes Boca Juniors
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Leandro Paredes is opnieuw in opspraak geraakt. De Argentijnse middenvelder heeft zich van zijn slechtste kant laten zien op beelden die massaal worden gedeeld op sociale media. Hierop is te zien hoe hij de bal met volle kracht tegen een op de grond liggende tegenstander aanschiet. De routinier lag na de verloren WK-finale tegen Spanje al zwaar onder vuur vanwege zijn wangedrag.

De actie zorgt voor veel verontwaardiging onder supporters en analisten. Op de video is te zien dat de middenvelder nauwelijks aarzelt en de bal bewust richting de liggende speler jaagt. Op sociale media wordt de actie omschreven als "onnodig", "onsportief" en "typisch Paredes". Het incident voedt de kritiek op het temperament van de speler van Boca Juniors, die al jarenlang bekendstaat als iemand die regelmatig de grens opzoekt. Of de arbitrage of de tuchtcommissie deze specifieke actie nog zal beoordelen, is vooralsnog niet bekend.

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Momenteel loopt er al een grootschalig disciplinair onderzoek van de FIFA naar de speler wegens zijn rol in de massale vechtpartij na de WK-finale. Na het laatste fluitsignaal van de met 0-1 verloren eindstrijd verloor Paredes volledig zijn zelfbeheersing. Terwijl de Spanjaarden de wereldtitel vierden, greep hij Eric García bij de keel en werkte hij hem tegen de grond. Toen Gavi probeerde in te grijpen, werd ook hij hardhandig tegen de vlakte geduwd en in het gezicht geraakt. 

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Leandro Paredes

Leandro Paredes
Boca Juniors
Team: Boca
Leeftijd: 32 jaar (29 jun. 1994)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Boca
15
2
2025
Boca
17
1
2024/2025
Roma
22
3
2024/2025
Roma
1
0

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