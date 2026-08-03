Walgelijke beelden: Leandro Paredes misdraagt zich wéér op het veld

is opnieuw in opspraak geraakt. De Argentijnse middenvelder heeft zich van zijn slechtste kant laten zien op beelden die massaal worden gedeeld op sociale media. Hierop is te zien hoe hij de bal met volle kracht tegen een op de grond liggende tegenstander aanschiet. De routinier lag na de verloren WK-finale tegen Spanje al zwaar onder vuur vanwege zijn wangedrag.

De actie zorgt voor veel verontwaardiging onder supporters en analisten. Op de video is te zien dat de middenvelder nauwelijks aarzelt en de bal bewust richting de liggende speler jaagt. Op sociale media wordt de actie omschreven als "onnodig", "onsportief" en "typisch Paredes". Het incident voedt de kritiek op het temperament van de speler van Boca Juniors, die al jarenlang bekendstaat als iemand die regelmatig de grens opzoekt. Of de arbitrage of de tuchtcommissie deze specifieke actie nog zal beoordelen, is vooralsnog niet bekend.

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Momenteel loopt er al een grootschalig disciplinair onderzoek van de FIFA naar de speler wegens zijn rol in de massale vechtpartij na de WK-finale. Na het laatste fluitsignaal van de met 0-1 verloren eindstrijd verloor Paredes volledig zijn zelfbeheersing. Terwijl de Spanjaarden de wereldtitel vierden, greep hij Eric García bij de keel en werkte hij hem tegen de grond. Toen Gavi probeerde in te grijpen, werd ook hij hardhandig tegen de vlakte geduwd en in het gezicht geraakt.