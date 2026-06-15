Martijn Krabbendam vindt de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als hoofdtrainer van Feyenoord geen vernieuwende zet, maar begrijpt de keuze van de clubleiding wel. Volgens de journalist is de aanstelling een logische stap om de rust in De Kuip te laten wederkeren.

Vandaag werd officieel bekend dat Van Bronckhorst het stokje overneemt van de ontslagen Robin van Persie. Krabbendam stelt dat een dergelijke trainerskeuze normaal gesproken op weerstand zou stuiten. “Als Dennis te Kloese deze aanstelling had gedaan werd hij afgemaakt. Je haalt Gio terug, dat is geen innovatieve keus of een keuze waar mensen van achterover slaan. Je weet natuurlijk precies wat je krijgt, zelfde geldt voor Sipke Hulshoff. De eerste gedachte is: is dit het dan?” aldus Krabbendam.

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Toch ziet de journalist ook een bredere context waarin de keuze van Feyenoord beter te verklaren is. Volgens hem speelde vooral de onrust van het afgelopen seizoen een belangrijke rol. “Als je wat verder gaat nadenken kom je tot andere conclusies. Als je kijkt naar de chaos van afgelopen jaar, de sfeer in de spelersgroep en andere zaken, dan snap ik dat de leiding denkt dat je eerst een normale sfeer terug moet krijgen. En daarvoor is Giovanni van Bronckhorst wel een uitstekende keuze.”

Krabbendam benadrukt dat Van Bronckhorst misschien niet de meest vernieuwende trainer is, maar wel iemand die in het verleden succes heeft gehad in De Kuip. “Het is misschien niet de beste trainer die we bij Feyenoord hebben meegemaakt, wel de succesvolste dat moeten we niet vergeten, maar qua omgang en presentatie is het een topgozer. In dat licht begrijp ik de aanstelling van Van Bronckhorst wel, zeker met Hulshoff erbij.”

Volgens Krabbendam past de manier van werken van Van Bronckhorst bovendien goed bij de rolverdeling binnen de nieuwe technische staf. De oud-trainer zou graag functioneren als uithangbord, terwijl zijn assistenten het veldwerk voor hun rekening nemen. “Van Bronckhorst werkt natuurlijk graag via het Engelse model, hij is het uithangbord, de ambassadeur, waar hij komt gaan de deuren open. En het is een trainer die zijn assistenten veel vrijheid geeft. Als je dan Sipke Hulshoff hebt die juist die rol gewend is en jaren onder Arne Slot heeft gewerkt dan weet je dat de veldtrainingen in goede handen zijn.”

Tot slot begrijpt Krabbendam de kritiek op de keuze van Feyenoord, maar plaatst hij die in perspectief. Volgens hem is dit mogelijk niet het moment voor een radicale koerswijziging binnen de club. “De kritiek zal vast zijn dat het niet innovatief genoeg is, maar dan moet je ook realistisch blijven. Als je kijkt welke trainers er beschikbaar zijn is dat al één ding. Maar ik weet ook niet of dit wel het juiste moment is om zo’n trainer aan te stellen. Er gaat een hoop veranderen binnen de club en om dan ook nog een compleet andere trainer neer te zetten die de club niet kent, weet je ook niet of dat goed gaat. Ik denk dat de directie hier goed over na heeft gedacht.”