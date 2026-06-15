Berghuis blikt terug op seizoen Ajax: 'Als het niet goed is mag ik het ook zeggen'

heeft een opvallend openhartige analyse gegeven van het turbulente afgelopen seizoen van Ajax. De aanvaller, die als analist aanwezig is bij de WK-wedstrijd tussen België en Egypte, wees daarbij op problemen binnen de club op het gebied van de selectie en de speelwijze. Volgens de international beschikt de groep over voldoende kwaliteit, maar ontbreekt het op cruciale plekken aan de juiste bezetting.

Terugkijkend op afgelopen seizoen trekt hij een harde conclusie over de onrust op de trainersbank. " Als je drie trainers in een seizoen hebt gehad, was het niet goed", stelde hij bij de NOS. Naast de vele wisselingen miste Berghuis een duidelijke voetbalvisie. "Ook een manier van spelen zoals we onder Farioli hadden of onder Ten Hag hadden ontbrak. Daar heb ik me al eens eerder over uitgesproken".

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Om zijn punt kracht bij te zetten, wees hij op de vele wijzigingen die gedurende het seizoen moesten worden doorgevoerd. "We hebben negentien verschillende samenstellingen gehad op het middenveld dit jaar, dat zegt ook alles". Daarbij stipte hij specifiek de problemen op het middenveld aan. "Ik denk wel dat we voldoende goede spelers hebben, maar ik denk dat we op sleutelposities spelers missen. Vooral op de zespositie hebben we geen opvolging gekregen voor Jordan Henderson."

Niet alleen in de as, maar ook op de flanken ontbrak het volgens Berghuis aan vastigheid. "Als je kijkt wie er allemaal op rechtsbuiten hebben gespeeld zijn dat ik, Moro, Bounida, Edvardsen, Carrizo en dan mis ik er nog een". Hij trok daarbij de vergelijking met de absolute Europese top. "Als je naar Arsenal kijkt, die hebben Saka en Madueke".

Berghuis benadrukt dat individuele spelers door de instabiliteit en het gebrek aan herkenbaarheid soms onterecht onder vuur komen te liggen. "Als spelers doen we er alles aan, maar als het gewoon niet klopt... Je kunt wel individueel inzoomen op spelers, maar je speelt gewoon niet hetzelfde als de posities om je heen niet kloppen". Hij geeft aan dat hij zijn mening over dit soort pijnpunten niet alleen op televisie, maar ook intern deelt. "Ik ben ook de eerste die naar de technische leiding loopt om bijvoorbeeld te zeggen: ‘Farioli, top’. Maar als het niet goed is, mag ik het ook zeggen".