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Ronald Koeman over Memphis: 'Dit was niet oké'

14 juni 2026, 21:34
Koeman/Memphis
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Ronald Koeman heeft weinig twijfels gehad over de opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan. Dat de bondscoach aangaf dat Memphis Depay klaar was om in de basis te starten, was bedoeld om anderen op het verkeerde been te zetten.

Volg hier live de wedstrijd tussen Nederland en Japan:

Dat geeft Koeman voorafgaand aan het WK-duel tegen Japan aan in gesprek met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg: "Ik heb geen grote twijfels gehad. Soms maak je wel eens een opmerking om misschien anderen wel te laten twijfelen", doelt de bondscoach op zijn opmerking over Memphis. Koeman gaf een dag voor de wedstrijd aan dat de 32-jarige spits fit genoeg was om in de basis te kunnen starten tegen Japan.

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"Ik vind wel dat Memphis zo goed als 100% fit is, maar ik vond dat het niet oké was om met hem te starten", maakt Koeman duidelijk. "Ik straal het vertrouwen uit in Malen. Hij moet het vanavond doen. Hij is een speler die normaal gesproken makkelijk doelpunten maakt. Ik heb er niet wakker van gelegen dat het twee wedstrijden niet lukt, maar als het lang uitblijft wordt het wel een vraagstuk natuurlijk."

Koeman was verrast over de vele aanwezige Nederlandse fans in Dallas. Er worden zo'n vijftienduizend supporters van Oranje verwacht: "Het viel mij mee. Je gaat uit van een paar duizend, maar ik zag heel veel Oranje-shirts."

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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