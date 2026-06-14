Een flinke groep Oranje-supporters heeft zaterdag een feestje gebouwd in Dallas, waar Nederland het zondag opneemt tegen Japan op het WK. Beelden van de hossende fans worden in de nacht van zaterdag op zondag gedeeld door OnsOranje. Ook de nodige buitenlandse fans sloten zich bij het feestje aan.

Het Nederlands elftal begint zondagavond in Dallas aan het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De ploeg van Ronald Koeman speelt zijn eerste wedstrijd van het toernooi om 22.00 uur (Nederlandse tijd) tegen Japan. Een dag voor de wedstrijd heeft een grote groep Nederlandse supporters al flink wat sfeer gemaakt, zo blijkt uit beelden gedeeld door OnsOranje op social media.

Op de beelden is te zien hoe de supporters met zijn allen hossen op een soort festivalterrein. Onder meer Links Rechts van Snollebollekes, waarmee de Nederlandse fans twee jaar geleden op het EK in Duitsland de wereld over gingen, kwam voorbij. Ook op nummers als Baila de Gasolina van Effe Serieus en Heb je even voor mij? van Frans Bauer werd enthousiast gedanst.

De Oranje-supporters waren niet de enige die van het fanfestival konden genieten. Op de beelden zijn ook veel fans in shirts van andere landen te zien. Shirts van onder meer Mexico, Brazilië, Argentinië en Portugal komen allemaal voorbij op de feestbeelden.