Valentijn Driessen weet honderd procent zeker dat geen drie doelpunten gaat maken tijdens Nederland - Japan, zo stelt hij in de podcast Kick-off. De verslaggever en zijn collega Mike Verweij zijn van mening dat de Aziaten een stuk groter worden gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn.

Oranje speelt zondagavond tegen Japan de eerste wedstrijd van het WK, wat op papier de lastigste wedstrijd in de groepsfase is. In Kick-off krijgen Verweij en Driessen de vraag hoe groot de kans is dat Nederland geen resultaat gaat halen. “Ik acht die kans niet zo heel groot”, begint eerstgenoemde. “Ik denk dat Japan een stuk groter wordt gemaakt, ook door een aantal oefenzeges”, doelt hij op de overwinningen van Blue Samurai op Engeland en Brazilië in het afgelopen jaar. “Het is een team zonder uitblinkers. Nederland moet er heel erg voor oppassen dat ze zullen gaan als de brandweer. Maar qua kwaliteit denk ik dat Nederland veel meer in huis heeft dan de Japanners. Nederland moet minimaal een punt en eigenlijk wel drie punten pakken.”

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Driessen is het met zijn collega eens. “Als je alle spelers van het Nederlands elftal afstreept tegen Japan, moet jij maar zeggen wie van Japan je in het Nederlands elftal wil zien”, begint de journalist, waarna presentator Hein Keijser Ueda noemt. “Ueda? Die scoort alleen tegen kleine clubs en Malen scoort in de Serie A”, antwoordt Driessen. “Ueda voor Malen zou voor mij geen keuze zijn. Geen enkele speler van Japan… Dit moet drie punten zijn voor Nederland.”

Verweij besluit zijn collega te waarschuwen voor zijn harde uitspraken. “Pas nou op met Ueda. Meestal als jij begint dat iemand bijna niet scoort, weinig scoort of tegen kleine clubs scoort, schiet hij er drie in.” Dat ziet Driessen echter in dit geval niet gebeuren. “Ik wil er wel honderd euro op inzetten dat Ueda niet drie keer scoort tegen Nederland”, besluit hij.