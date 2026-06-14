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Ihattaren onthult voor welk land hij zou juichen bij Nederland - Marokko

14 juni 2026, 06:25
Mohamed Ihattaren
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Mocht Nederland op het wereldkampioenschap stuiten op Marokko, dan juicht Mohamed Ihattaren voor de Atlasleeuwen. Dat zegt de aanvallende middenvelder van Fortuna Sittard in gesprek met Sportnieuws.nl.

Marokko begon het WK in de nacht van zaterdag op zondag met een prima wedstrijd tegen Brazilië, dat in New York uiteindelijk op 1-1 werd gehouden. Reeds in de tweede ronde zou Oranje op de Atlasleeuwen kunnen stuiten. Dan zou Nederland eerste moeten worden in Groep F (met Japan, Zweden en Tunesië) en Marokko zou dan tweede moeten worden in de eigen Groep C, die gecompleteerd wordt door Schotland en Haïti.

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De 24-jarige Ihattaren speelde tot de Onder-19 zijn jeugdinterlands voor Nederland. In 2020, toen hij nog bij PSV speelde, zat hij één keer bij het 'grote' Oranje, maar van een debuut kwam het destijds niet. Daarna raakte zijn carrière in het slop, pas de afgelopen twee seizoenen krabbelde hij bij achtereenvolgens RKC Waalwijk en Fortuna weer uit het dal. Vorig jaar maakte hij bekend dat hij als A-international enkel voor Marokko zou willen uitkomen.

Over de vraag wie er favoriet is als Nederland en Marokko het tegen elkaar zouden opnemen, hoeft Ihattaren niet lang na te denken: "Marokko!" Toch gunt hij Nederland ook het beste: "Die gaan het ook heel goed doen. Oranje heeft echt een mooi elftal en hele leuke spelers. Ik gun het ze ook van harte, maar als het over een duel tussen Marokko en Nederland gaat, dan ben ik Marokkaan die dag."

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Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 24 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
28
6
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Schotland
1
1
3
2
Marokko
1
0
1
3
Brazilië
1
0
1
4
Haïti
1
-1
0

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