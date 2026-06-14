Mocht Nederland op het wereldkampioenschap stuiten op Marokko, dan juicht voor de Atlasleeuwen. Dat zegt de aanvallende middenvelder van Fortuna Sittard in gesprek met Sportnieuws.nl.

Marokko begon het WK in de nacht van zaterdag op zondag met een prima wedstrijd tegen Brazilië, dat in New York uiteindelijk op 1-1 werd gehouden. Reeds in de tweede ronde zou Oranje op de Atlasleeuwen kunnen stuiten. Dan zou Nederland eerste moeten worden in Groep F (met Japan, Zweden en Tunesië) en Marokko zou dan tweede moeten worden in de eigen Groep C, die gecompleteerd wordt door Schotland en Haïti.

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De 24-jarige Ihattaren speelde tot de Onder-19 zijn jeugdinterlands voor Nederland. In 2020, toen hij nog bij PSV speelde, zat hij één keer bij het 'grote' Oranje, maar van een debuut kwam het destijds niet. Daarna raakte zijn carrière in het slop, pas de afgelopen twee seizoenen krabbelde hij bij achtereenvolgens RKC Waalwijk en Fortuna weer uit het dal. Vorig jaar maakte hij bekend dat hij als A-international enkel voor Marokko zou willen uitkomen.

Over de vraag wie er favoriet is als Nederland en Marokko het tegen elkaar zouden opnemen, hoeft Ihattaren niet lang na te denken: "Marokko!" Toch gunt hij Nederland ook het beste: "Die gaan het ook heel goed doen. Oranje heeft echt een mooi elftal en hele leuke spelers. Ik gun het ze ook van harte, maar als het over een duel tussen Marokko en Nederland gaat, dan ben ik Marokkaan die dag."