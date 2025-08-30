KNVB verbreekt grote belofte met Ihattaren, die keihard natrapt: ‘Nooit meer Nederlands elftal’

komt nooit meer uit voor het Nederlands elftal, zo vertelt hij stellig in de NOS-voetbalpodcast Buitenspel. De middenvelder van Fortuna Sittard licht toe waarom hij definitief voor het nationale elftal van Marokko heeft gekozen en trapt hard na richting de KNVB.

In 2019 koos Ihattaren, op dat moment zeventien jaar, voor een interlandcarrière bij Oranje. Nu – zes jaar later – komt de aanvallende middenvelder daarop terug. “Heb je het niet gezien? Ik ben na een mindere periode afgeschreven door de meeste Nederlanders, door 99 procent van de mensen. Toen het goed ging, stonden ze bij PSV aan de deur te smeken. Maar als het minder gaat, dan ben je stront”, zegt het voormalig toptalent tegen NOS.

Artikel gaat verder onder video

Ihattaren erkent dat hij ‘fouten’ heeft gemaakt. “Maar het is jammer hoe je erop afgestraft wordt. Het is topsport natuurlijk, maar je kunt ook echt overdrijven. Als je het goed doet, dan ben je een Nederlander. Als je het slecht doet, dan ben je een Marokkaan. Als ik word aangehouden, ben ik een 20-jarige Utrechter met een Marokkaanse afkomst. Als ik weer scoor, vragen ze waarom ik niet voor het Nederlands elftal kies”, vervolgt de 23-jarige speler.

KNVB komt belofte niet na

Ihattaren slaat vervolgens hard terug naar de KNVB. De Nederlandse voetbalbond zou de middenvelder hebben beloofd om deze zomer mee te gaan naar het EK met Jong Oranje. “Beloftes zijn niet nagekomen. Dat is niet netjes. Maar ik had mijn keuze voor Marokko al gemaakt voor ik dat EK überhaupt zou spelen. Dat EK had ik nog wel willen spelen, maar mijn keuze zou nooit meer het Nederlands elftal zijn geweest”, onthult Ihattaren.