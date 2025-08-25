Vernietigende uithaal naar Mo Ihattaren: 'Ongeloofwaardige en beschadigde puber'

heeft voor ophef gezorgd. De middenvelder van Fortuna Sittard gaf onlangs openlijk aan niet meer voor het Nederlands elftal te willen uitkomen maar wel voor de Marokkaanse ploeg. De manier waarop hij dat duidelijk maakte, zorgt voor ontzettend veel irritatie bij Valentijn Driessen.

"Bijzonder vreemd die afkeer van Oranje, want in november 2019 koos hij met zijn volle bewustzijn voor het Nederlands elftal", begint Driessen maandagochtend in zijn column voor De Telegraaf. "Vijf jaar later heeft Ihattaren de kaarten heel anders geschud. Hij wentelt zich met graagte in een slachtofferrol en zegt dat racisme er verantwoordelijk is dat hij nooit meer voor Nederland wil spelen."

En dat valt slecht bij de journalist van De Telegraaf: “Niemand zal wakker liggen van Ihattarens besluit niet meer voor Oranje te willen spelen, maar de racismekaart spelen is onverteerbaar. Deze ernstige beschuldiging doet geen recht aan de werkelijkheid", zo stelt hij.

Driessen vindt dat Ihattaren maar een ding moet doen en dat is naar zichzelf kijken. Volgens de journalist is de 23-jarige voetballer zelf volledig verantwoordelijk voor wat hem is overkomen, en niemand anders: Hij was het die er een puinhoop van zijn (voetbal)leven maakte en de verkeerde afslagen nam. Terwijl hij een geweldige toekomst voor zich had."

De journalist sluit af met een uithaal: "Nu verklaren dat de liefde die je in Marokko hebt ervaren van de mensen daar en van de Marokkanen in Nederland heel anders is. Terwijl Danny Buijs bij Fortuna Sittard de deur wagenwijd voor je heeft opengezet. Wat Ihattaren uitkraamt, is ongeloofwaardige en beschadigende prietpraat van een puber die nog steeds niet volwassen is."