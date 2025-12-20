Feyenoord speelt zondagmiddag tegen FC Twente de laatste wedstrijd van 2025. Er is de Rotterdammers veel aan gelegen om 2025 af te sluiten met een overwinning, terwijl Twente juist een ongeslagen reeks van acht officiële wedstrijden wil verlengen. In dit artikel vind je de vermoedelijke opstelling van Feyenoord.

Op de persconferentie van vrijdag verzekerde Robin van Persie dat Timon Wellenreuther terugkeert onder de lat. Midweeks mocht Justin Bijlow zich tegen sc Heerenveen laten zien in het bekertoernooi, maar hij belandt nu weer onder de bank. Op de linksbackpositie wordt een ingreep verwacht - Jordan Bos voor Gijs Smal - omdat Van Persie duidelijk aangaf dat Smal al tot het uiterste is gegaan. "Gijs kon de dag voor de wedstrijd zijn been niet eens optillen, maar die staat er uiteindelijk wel voor het team."

Naar verwachting blijft het middenveld onveranderd. Voorin lijkt Aymen Sliti zichzelf geen goede dienst te hebben bewezen met een teleurstellend optreden tegen Heerenveen. De rechtsbuiten moet mogelijk plaatsmaken voor Gonçalo Borges. Op de linksbuitenpositie verkeert Leo Sauer ook niet in topvorm, maar voor hem is er eigenlijk geen alternatief beschikbaar.

Feyenoord verloor acht van de laatste elf officiële wedstrijden, waardoor Robin van Persie onder druk staat. Op de persconferentie wees hij evenwel op de tweede plek van Feyenoord in de Eredivisie. De voorsprong op nummer drie Ajax bedraagt vijf punten, dus Feyenoord eindigt het jaar sowieso als tweede. Twente staat op de zevende plek en kan nog zowel stijgen als dalen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodic, Watanabe, Bos; Hwang, Timber, Valente; Borges, Ueda, Sauer.