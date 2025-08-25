Ihattaren meldt zich op Instagram: 'Verspreid geen onzin!'

vindt dat er ‘onzin’ over hem wordt verspreid. De middenvelder van Fortuna Sittard vertelt in een Instagram Story dat ‘de mensen binnen Sittard’ gelukkig wel op de hoogte zijn van zijn situatie.

“ledereen mag z'n mening hebben ik respecteer dat! Wel graag bij de waarheid blijven en geen onzin verspreiden als je dingen over mij wilt roepen in de media! Gelukkig weten de mensen binnen Sittard wel de waarheid ❤”, schrijft Ihattaren maandagavond.

Waar hij precies op reageert, vermeldt hij er niet bij. Eerder op de maandag was Johan Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo en in de uitzending van Vandaag Inside kritisch op Ihattaren, die hij betichtte van te laat komen op de trainingen bij Fortuna.

Derksen zei in zijn podcast onder meer: "Hij is niet fit, hij heeft nog steeds overgewicht, de oude Ihattaren is nog heel ver weg en als je die jongen op een appartementje zet in Sittard dan loopt het helemaal verkeerd af. Utrecht trekt aan hem, dan gaat hij na de training racend in de auto naar Utrecht, ’s ochtends door het drukke verkeer terug en dan komt hij te laat op de training.”

“Het is toch belachelijk dat een jongen van 23 nog steeds overgewicht heeft en niet fit is. Ik geloof er helemaal niet in. Als je dan ook nog zegt als stank voor dank voor alle hulp uit Nederland: als ik ergens ga spelen, dan kies ik voor Marokko. Dat is echt stuitend”, stelde Derksen.

De voetbalanalist betichtte Ihattaren van ‘slap gedrag’. “Zijn vader is toen overleden, toen is hij helemaal de weg kwijt geweest. Ik begrijp best dat een jonge jongen in een rouwproces even een terugval heeft, maar hij verbergt zich nu al jaren achter de dood van zijn vader. Dat grijpt hij als excuus aan, maar dat is een keer voorbij.”