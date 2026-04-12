Live voetbal 10

Mohamed Ihattaren wordt uitgefloten door eigen supporters

12 april 2026, 15:40
Mohamed Ihattaren bij Fortuna Sittard
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Mohamed Ihattaren heeft zondagmiddag een van zijn slechtste wedstrijden gespeeld in het shirt van Fortuna Sittard gespeeld. Trainer Danny Buijs trekt daarvoor het boetekleed aan.

Ihattaren wordt beschouwd als een van de betere spelers binnen de selectie van Fortuna, maar werd zondagmiddag tijdens zijn invalbeurt tegen NAC Breda (1-1) her en der uitgefloten door zijn eigen supporters. Buijs zag dat zijn pupil een slechte beurt maakte.

"Dat is mijn verantwoordelijkheid", benadrukte Buijs na afloop in gesprek met ESPN-verslaggever Leo Oldenburger. "Hij is er een paar weken uit geweest en was er nog niet helemaal klaar voor om dit blok te spelen. Ik heb hem te snel gebracht; dat was geen beste invalbeurt."

Artikel gaat verder onder video

Vanwege die zwakke invalbeurt keerde een deel van het publiek in Sittard zich tegen Ihattaren. Buijs begrijpt de kritische houding van de supporters: "De mensen werken hard voor hun geld, betalen kaartjes, kopen shirtjes en reizen de ploeg overal achterna. Het gaat ook om de houding, hè. Een fout maken is niet erg, maar je kunt wel hard werken, terugverdedigen en sprinten. Als je dat hier doet, fluiten de mensen je nooit uit."

0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Fortuna - NAC

Fortuna Sittard
1 - 1
NAC Breda
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Danny Buijs

Danny Buijs
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (21 jun. 1982)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Sparta
30
-14
42
11
Go Ahead
30
5
36
12
Fortuna
30
-11
36
13
PEC
30
-20
34
14
Volendam
30
-19
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws