Mohamed Ihattaren wordt uitgefloten door eigen supporters

heeft zondagmiddag een van zijn slechtste wedstrijden gespeeld in het shirt van Fortuna Sittard gespeeld. Trainer Danny Buijs trekt daarvoor het boetekleed aan.

Ihattaren wordt beschouwd als een van de betere spelers binnen de selectie van Fortuna, maar werd zondagmiddag tijdens zijn invalbeurt tegen NAC Breda (1-1) her en der uitgefloten door zijn eigen supporters. Buijs zag dat zijn pupil een slechte beurt maakte.

"Dat is mijn verantwoordelijkheid", benadrukte Buijs na afloop in gesprek met ESPN-verslaggever Leo Oldenburger. "Hij is er een paar weken uit geweest en was er nog niet helemaal klaar voor om dit blok te spelen. Ik heb hem te snel gebracht; dat was geen beste invalbeurt."

Vanwege die zwakke invalbeurt keerde een deel van het publiek in Sittard zich tegen Ihattaren. Buijs begrijpt de kritische houding van de supporters: "De mensen werken hard voor hun geld, betalen kaartjes, kopen shirtjes en reizen de ploeg overal achterna. Het gaat ook om de houding, hè. Een fout maken is niet erg, maar je kunt wel hard werken, terugverdedigen en sprinten. Als je dat hier doet, fluiten de mensen je nooit uit."