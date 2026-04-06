Mohamed Ihattaren is gecharmeerd van Kees Smit. Toch heeft de middenvelder van AZ nog niet voldoende laten zien om de stap te maken naar de Europese top, zo denkt Ihattaren.
Bij ESPN wordt Ihattaren gevraagd naar de ontwikkeling van Smit. “Ik vind het echt een leuke speler, ook toen hij tegen ons speelde”, zegt de spelmaker van Fortuna Sittard.
“In Nederland gaat die hype snel, als je een jong talent bent”, heeft Ihattaren zelf ook ondervonden. “Bij Ajax hebben veel jongens dat ook gehad, die naar het buitenland gingen. Donny van de Beek, en zo kan je er nog wel een paar opnoemen. En die stap was toch te hoog. Dus ik hoop voor Smit dat hij een mooie vervolgstap maakt.”
Ihattaren raadt Smit aan om nog even in Nederland te blijven. “Wat heeft hij gepresteerd? Het zijn geen Saibari-statistieken. Ik vind het echt een prachtige speler, maar het zijn geen Saibari-statistieken. Hij heeft AZ geen kampioen gemaakt, of het laten zien bij Ajax, PSV of Feyenoord. Dat is wel een verschil. Van AZ naar Real Madrid, tja.”
Een transfer binnen Nederland lijkt geen optie, weet Ihattaren. “Ik denk dat AZ mikt op een monsterbedrag voor Smit. En dat gaan Ajax, PSV en Feyenoord niet betalen.”
De hype, in combi met de potentie, maakt het interessant. Denk dat het een topclub kan worden, die hem laat “wennen” aan het hogere niveau bij een andere club. Topclubs betalen wel vaker bizarre ( hey Liverpool !! ) voor spelers. Madrid kan daar ook wat van. Hoop voor Kees op een passende club, met dominante veldspel.
