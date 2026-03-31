heeft na zijn debuut in het Nederlands elftal een ultrakorte speech van drie zinnen gehouden, waarvoor hij applaus kreeg van zijn ploeggenoten. Dat onthult Hans Kraay junior in zijn column voor Voetbal International.

Smit (20) zit deze interlandperiode voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman gooide de talentvolle middenvelder van AZ gelijk voor de leeuwen, door hem in het oefenduel met Noorwegen van afgelopen vrijdag (2-1 winst) direct een basisplaats toe te bedelen. Smit bleef uiteindelijk zeventig minuten staan en kreeg in de rust en na afloop wat kritiek van de analisten.

Van Hooijdonk kritisch op 'plichtmatige' Smit

Artikel gaat verder onder video

Zo zoomde Pierre van Hooijdonk in de rustanalyse bij de NOS in op de rol van Smit bij de 0-1 van Andreas Schjelderup. De middenvelder reageerde 'iets te lichtzinnig' toen de Noorse back Julian Ryerson indribbelde, doceerde Van Hooijdonk, die sprak van 'een Veermannetje'. Na afloop betitelde de oud-spits het debuut van Smit als 'plichtmatig': "Hij speelde op de positie van Frenkie. Natuurlijk, hij kan niet spelen als Frenkie, hij moet spelen als Kees Smit. Maar dat heeft hij vandaag niet gedaan. In ieder geval niet zoals hij bij AZ speelt, als hij daar goed speelt. Het viel mij eigenlijk een beetje tegen", aldus Van Hooijdonk.

"Keesie heeft geen analisten, columnisten of welke kenner dan ook nodig om kritisch te zijn op zichzelf", zegt Kraay echter in zijn column, waarbij hij wijst op het interview dat Smit na afloop gaf aan ESPN. Daarin toonde hij zich vlak na de wedstrijd al kritisch op zijn prestatie en gaf Smit aan dat het tempo en het niveau in Oranje inderdaad hoger ligt dan hij in de Eredivisie gewend is. Ook waren een aantal van zijn collega-internationals en die van Noorwegen fysiek een stuk sterker, stelde Smit vast.

Kraay onthult vervolgens wat Smit zei toen hij na afloop van de wedstrijd het woord moest nemen in de kleedkamer van Oranje. "Virgil van Dijk riep na afloop: “Keesie, even speechen jongen”. En vervolgens was het kort en krachtig. “Ik voel me zo bevoorrecht om met jullie in één kleedkamer te zitten. Ik voel me heel bevoorrecht dat ik samen met jullie in een Oranje-shirt mag rondlopen. En… ik was niet op mijn best, hè!" Volgens Kraay oogstte Smit daarmee het applaus van zijn medespelers.

'Keessie gaat gewoon mee naar het WK'

Over komende zomer is Kraay duidelijk: "Keesie gaat gewoon mee naar het WK. Of dat nou als nummer 14, 21 of 26 is", weet de ESPN-verslaggever. "Koeman is fan en zijn debuut tegen het Noorwegen zonder sterren Martin Ødegaard en Erling Haaland was nog geen debuut waar Engelse analisten, columnisten en wijsneuzen van opgewonden zouden raken. Maar hij speelde ook niet tegen Kringloop United, hè. Het was nog steeds Noorwegen", aldus Kraay,