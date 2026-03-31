Live voetbal 1

Kees Smit oogst applaus in Oranje-kleedkamer met speech van drie zinnen na debuut

31 maart 2026, 08:10
Kees Smit en Virgil van Dijk bij het Nederlands elftal
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Kees Smit heeft na zijn debuut in het Nederlands elftal een ultrakorte speech van drie zinnen gehouden, waarvoor hij applaus kreeg van zijn ploeggenoten. Dat onthult Hans Kraay junior in zijn column voor Voetbal International.

Smit (20) zit deze interlandperiode voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman gooide de talentvolle middenvelder van AZ gelijk voor de leeuwen, door hem in het oefenduel met Noorwegen van afgelopen vrijdag (2-1 winst) direct een basisplaats toe te bedelen. Smit bleef uiteindelijk zeventig minuten staan en kreeg in de rust en na afloop wat kritiek van de analisten.

Van Hooijdonk kritisch op 'plichtmatige' Smit

Artikel gaat verder onder video

Zo zoomde Pierre van Hooijdonk in de rustanalyse bij de NOS in op de rol van Smit bij de 0-1 van Andreas Schjelderup. De middenvelder reageerde 'iets te lichtzinnig' toen de Noorse back Julian Ryerson indribbelde, doceerde Van Hooijdonk, die sprak van 'een Veermannetje'. Na afloop betitelde de oud-spits het debuut van Smit als 'plichtmatig': "Hij speelde op de positie van Frenkie. Natuurlijk, hij kan niet spelen als Frenkie, hij moet spelen als Kees Smit. Maar dat heeft hij vandaag niet gedaan. In ieder geval niet zoals hij bij AZ speelt, als hij daar goed speelt. Het viel mij eigenlijk een beetje tegen", aldus Van Hooijdonk.

"Keesie heeft geen analisten, columnisten of welke kenner dan ook nodig om kritisch te zijn op zichzelf", zegt Kraay echter in zijn column, waarbij hij wijst op het interview dat Smit na afloop gaf aan ESPN. Daarin toonde hij zich vlak na de wedstrijd al kritisch op zijn prestatie en gaf Smit aan dat het tempo en het niveau in Oranje inderdaad hoger ligt dan hij in de Eredivisie gewend is. Ook waren een aantal van zijn collega-internationals en die van Noorwegen fysiek een stuk sterker, stelde Smit vast.

Kraay onthult vervolgens wat Smit zei toen hij na afloop van de wedstrijd het woord moest nemen in de kleedkamer van Oranje. "Virgil van Dijk riep na afloop: “Keesie, even speechen jongen”. En vervolgens was het kort en krachtig. “Ik voel me zo bevoorrecht om met jullie in één kleedkamer te zitten. Ik voel me heel bevoorrecht dat ik samen met jullie in een Oranje-shirt mag rondlopen. En… ik was niet op mijn best, hè!" Volgens Kraay oogstte Smit daarmee het applaus van zijn medespelers.

'Keessie gaat gewoon mee naar het WK'

Over komende zomer is Kraay duidelijk: "Keesie gaat gewoon mee naar het WK. Of dat nou als nummer 14, 21 of 26 is", weet de ESPN-verslaggever. "Koeman is fan en zijn debuut tegen het Noorwegen zonder sterren Martin Ødegaard en Erling Haaland was nog geen debuut waar Engelse analisten, columnisten en wijsneuzen van opgewonden zouden raken. Maar hij speelde ook niet tegen Kringloop United, hè. Het was nog steeds Noorwegen", aldus Kraay,

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Noorwegen

2 - 1
Gespeeld op 27 mrt. 2026
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Meer info

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
22
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws