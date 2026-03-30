Ronald Koeman gaat vermoedelijk zes wijzigingen doorvoeren voor het vriendschappelijke duel met Ecuador van dinsdagavond. De bondscoach lijkt flink te gaan rouleren op het middenveld, terwijl ook Brian Brobbey zich mag laten zien vanaf de aftrap.

Koeman gaf op de persconferentie van maandagmiddag aan dat hij gaat rouleren. “Maar ik gooi niet het hele elftal op de schop. Ik ga wel andere spelers laten spelen, om van iedereen een nog beter beeld te krijgen dan ik al heb”, gaf hij prijs. Ook liet de trainer weten dat iedereen fit is om minuten te maken, dus ook Noa Lang. De aanvaller van Galatasaray zou kúnnen starten.

Artikel gaat verder onder video

Het lijkt er dus niet op dat er elf andere namen starten bij het Nederlands elftal, iets waar NOS-journalist Jeroen Stekelenburg wel over speculeerde.

Wie sowieso in de basisopstelling staat, is Denzel Dumfries. De rechtsback schoof maandag aan langs Koeman op de persconferentie. De bondscoach maakt er geen geheim van dat dat betekent dat hij een basisplek krijgt. Mócht Virgil van Dijk niet starten, dan neemt Dumfries de aanvoerdersband over. Het lijkt er echter op dat de centrale verdediger van Liverpool ‘gewoon’ gaat starten.

Verder krijgen Jerdy Schouten, Quinten Timber en Xavi Simons vermoedelijk de kans om zich te bewijzen op het middenveld. Vrijdag kreeg Donyell Malen de voorkeur in de spits, maar nu lijkt Brobbey te mogen starten. Koeman experimenteerde vrijdag ook met Teun Koopmeiners als rechtsbuiten. Vermoedelijk wil de bondscoach het koppeltje ‘Dumfries-Koopmeiners’ tegen Ecuador opnieuw aan het werk zien.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal tegen Ecuador:

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Timber, Simons; Koopmeiners, Brobbey, Gakpo