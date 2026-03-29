Mogelijk elf wijzigingen bij Oranje, Brian Brobbey krijgt basisplaats

29 maart 2026, 19:05
De spelers van het Nederlands elftal tegen Noorwegen
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Jeroen Stekelenburg weet het zeker: Brian Brobbey begint dinsdagavond in de basis tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Ecuador. De journalist verwacht daarnaast een hele hoop wijzigingen in de opstelling.

In aanloop naar de wedstrijd van Ecuador trainde het Nederlands elftal zaterdag in Zeist, en daar mochten de camera's van de media bij aanwezig zijn. Te zien is dat bondscoach Ronald Koeman er voor kiest om Brobbey tijdens de training apart te nemen. Dat is volgens Stekelenburg niet zonder reden, zo laat hij weten bij de NOS.

"Van hem (Brobbey, red.) weten we eigenlijk al zeker dat hij dinsdag in de basis begint", stelt Stekelenburg. Afgelopen vrijdag begon Brobbey in de oefeninterland tegen Noorwegen (2-1 winst) nog op de bank. Destijds kreeg Donyell Malen de kans om zich in de punt van de aanval te laten zien.

Stekelenburg verwacht overigens dat de bezetting van het veld er tegen de Zuid-Amerikanen compleet anders uit gaat zien: "Wie Koeman in de afgelopen week heeft gevolgd, zal niet verbaasd zijn als er zeven, acht, negen of misschien wel elf wijzigingen zijn in de basisopstelling."

Zo dan, lekker naar een vast elftal toewerken ???

Brobbey kan zomaar het verschil maken.

Nederland - Ecuador

20:45
Wordt gespeeld op 31 mrt. 2026
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
