De Noorse media zijn geschrokken van het duel tussen hun nationale ploeg en Nederland. De conclusie is dat Oranje de vriendschappelijke wedstrijd terecht met 2-1 heeft gewonnen. De beste speler aan de kant van Nederland was , stelt de Noorse pers.

Noorwegen begon goed aan het duel in de Johan Cruijff ArenA en kwam na 24 minuten op voorsprong via Andreas Schjelderup, maar tien minuten later wist Van Dijk uit een hoekschop de gelijkmaker binnen te knikken. Vlak na rust gaf Noorwegen het balbezit op eigen helft uit handen, waarna Tijjani Reijnders de eindstand op het bord kon zetten.

“Het is een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop”, kopt VG na afloop van het duel. “130 dagen na de 4-1 overwinning van Noorwegen op Italië in San Siro leden de Noorse sterren hun eerste nederlaag in 530 dagen.” De krant benadrukt wel dat Ståle Solbakken het zonder zijn sterren Erling Haaland en Martin Ødegaard moest stellen en dat het desondanks in de eerste helft gelijk opging. “In de tweede helft oogde Oranje echter veel scherper dan Noorwegen.” TV2 doet er een schepje bovenop en spreekt van ‘een schande’ dat Noorwegen de voorsprong heeft weggegeven.

Volgens Dagbladet was er sprake van een ‘slachting’. “Zonder Erling Haaland en Martin Ødegaard kreeg Noorwegen een pak slaag. Een aantal blunders bleek doorslaggevend”, stelt de krant. “Blunders van Berge en Sørloth, zulke fouten worden afgestraft. Gewoonweg verschrikkelijk en ongebruikelijk van twee van onze meest ervaren spelers.”

Aftenposten is een stuk milder na de nederlaag van Noorwegen. “Geen reden om ‘s nachts wakker te liggen”, kopt de krant. “Geen puntverlies. Geen ineenstorting. Geen crisis”, klinkt het. Toch klinkt er wel een waarschuwing. “De eerste nederlaag van Noorwegen in 530 dagen toonde de kwetsbaarheid van het nationale team aan.”

Lof voor Van Dijk

Bij NRK is er speciale aandacht voor Van Dijk. “De ploeg in het oranje stelde hun beste speler op, die ook de aanvoerdersband droeg: centrale verdediger Virgil van Dijk”, begint de lofzang. “Hij deed het tegen Noorwegen zoals hij het ook talloze keren voor Liverpool deed: hij brulde luid bij een hoekschop en ramde de bal in het doel.” De omroep concludeert dat het Nederlands elftal klaar is voor het WK van komende zomer.