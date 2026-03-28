komt nog tekort voor het Nederlands elftal, zo stelt Valentijn Driessen in een video van De Telegraaf. De middenvelder maakte vrijdagavond zijn debuut tegen Noorwegen (2-1 winst) en liet daarbij goede dingen zien, maar ook minder goede dingen.

Smit mocht vrijdag als debutant in de basis beginnen bij Oranje, maar maakte op Driessen geen goede indruk. “Hij viel mij gewoon tegen”, begint de verslaggever, die meer van het toptalent van AZ had verwacht. “Wat dominanter, maar je ziet dat het toch nog wel een beetje een jeugdspeler is. Fysiek werd hij overklast, hij was regelmatig te laat, bij de tegengoal gaat hij niet vrijuit…”

“Die jongen is twintig en wordt neergezet in een interland, dan moet je hem ook beoordelen als een volwaardig international”, vindt Driessen. Als hij de debutant langs die lat legt, valt het voor de journalist flink tegen. “Ik denk dat hij een onvoldoende heeft gescoord.” Driessen benadrukt dat dit niet betekent dat Smit van hem niet mee mag naar het WK. “Ik zie ook wel toekomst in die jongen en hij heeft ook hele goede wedstrijden gespeeld bij AZ, maar eigenlijk komt hij pas net kijken.”

Afgelopen zomer werd Smit speler van het toernooi op het EK Onder 19, terwijl hij ook bij AZ steeds beter begint te worden. “Maar het is nog niet zodanig dat je denkt: Hier staat een international die straks op het WK gaat spelen. Hij kan Frenkie de Jong nog niet doen vergeten.” Driessen vindt het wel goed als Koeman Smit erbij houdt om hem meer ervaring op te laten doen. “Maar voor de basis komt hij echt nog behoorlijk wat tekort.”