Ronald Koeman velt oordeel over debuut van Kees Smit

28 maart 2026, 07:55
Kees Smit en Virgil van Dijk bij het Nederlands elftal
1 reactie
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ronald Koeman is overwegend tevreden over het debuut van Kees Smit in het Nederlands elftal. De middenvelder kreeg vrijdagavond een basisplaats tegen Noorwegen en stond zeventig minuten op het veld.

Volgens Koeman bevatte het debuut van Smit ‘een aantal heel goede momenten’. “Maar ook een aantal momenten die beter moeten”, toont de bondscoach zich kritisch bij de NOS. “Het verdedigende aspect als nummer zes kan en moet beter. Maar dat is logisch. Over het geheel vind ik dat hij het prima heeft gedaan.” Het is Koeman niet ontgaan dat Smit veelbesproken is. “Als je wil groeien naar de top, dan komt er veel op je af.”

Smit zelf noemt alle aandacht ‘misschien wel een beetje gek’. “Maar ik snap het ook wel. Ik ben vooral gewoon blij dat ik hier ben. Misschien legt het wel een beetje druk op me, want mensen verwachten veel. Ik probeer die verwachtingen waar te maken. Vandaag kon het misschien iets beter, het was voor mij ook even wennen. Maar uiteindelijk denk ik dat ik het prima heb gedaan.”

Smit neemt al die reacties van de buitenwereld niet echt mee als hij het veld betreedt. “Dat valt uiteindelijk wel mee. Ik luister vooral naar mijn teamgenoten en naar wat de trainer van mij verwacht. Iedereen heeft me veel vertrouwen gegeven, daar ben ik heel blij mee. Zelfs als er iets fout ging in de wedstrijd, hoorde ik alleen maar positieve dingen. Dat heeft me echt geholpen.”

Net als Koeman vindt Smit dat er genoeg verbeterpunten zijn. “Vooral in het verdedigen, het inschatten van situaties. En ook aan de bal had ik soms meer tijd dan ik dacht. Ik was een beetje onzuiver. Het was een beetje wennen”, aldus Smit, die ook baalt van zijn rol bij de 0-1.

Smit greep op het middenveld nauwelijks in toen Julian Ryerson indribbelde. De Noorse back verplaatste het spel vervolgens naar de linkerflank, waar de bal uiteindelijk bij Andreas Schjelderup terechtkwam. Die kapte naar binnen, langs Denzel Dumfries en de te laat komende Teun Koopmeiners, en verschalkte Bart Verbruggen met een schot in de verre hoek dat via de paal binnenviel: 0-1. “Ja, ik denk dat ik daar korter had kunnen zitten op de zijkant. Ik baal daar wel van. Hij komt daar te makkelijk langs, dus dat was ook mijn fout.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • 26 mrt. 07:25
  • 25 mrt. 11:10
  • 23 mrt. 17:20
1 reactie
VARcheck
Kees speelde goed mee. Het tempo van de eerste helft was te laag. Voor het type speler dat hij is, moet Oranje dominanter willen spelen. Daarnaast is Noorwegen zeker een goede tegenstander. Een tegenstander die ook (duidelijk) niet voluit ging.

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
237 Reacties
274 Dagen lid
123 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kees speelde goed mee. Het tempo van de eerste helft was te laag. Voor het type speler dat hij is, moet Oranje dominanter willen spelen. Daarnaast is Noorwegen zeker een goede tegenstander. Een tegenstander die ook (duidelijk) niet voluit ging.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Nederland - Noorwegen

2 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

