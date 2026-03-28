Ronald Koeman velt oordeel over debuut van Kees Smit

Ronald Koeman is overwegend tevreden over het debuut van in het Nederlands elftal. De middenvelder kreeg vrijdagavond een basisplaats tegen Noorwegen en stond zeventig minuten op het veld.

Volgens Koeman bevatte het debuut van Smit ‘een aantal heel goede momenten’. “Maar ook een aantal momenten die beter moeten”, toont de bondscoach zich kritisch bij de NOS. “Het verdedigende aspect als nummer zes kan en moet beter. Maar dat is logisch. Over het geheel vind ik dat hij het prima heeft gedaan.” Het is Koeman niet ontgaan dat Smit veelbesproken is. “Als je wil groeien naar de top, dan komt er veel op je af.”

Smit zelf noemt alle aandacht ‘misschien wel een beetje gek’. “Maar ik snap het ook wel. Ik ben vooral gewoon blij dat ik hier ben. Misschien legt het wel een beetje druk op me, want mensen verwachten veel. Ik probeer die verwachtingen waar te maken. Vandaag kon het misschien iets beter, het was voor mij ook even wennen. Maar uiteindelijk denk ik dat ik het prima heb gedaan.”

Smit neemt al die reacties van de buitenwereld niet echt mee als hij het veld betreedt. “Dat valt uiteindelijk wel mee. Ik luister vooral naar mijn teamgenoten en naar wat de trainer van mij verwacht. Iedereen heeft me veel vertrouwen gegeven, daar ben ik heel blij mee. Zelfs als er iets fout ging in de wedstrijd, hoorde ik alleen maar positieve dingen. Dat heeft me echt geholpen.”

Net als Koeman vindt Smit dat er genoeg verbeterpunten zijn. “Vooral in het verdedigen, het inschatten van situaties. En ook aan de bal had ik soms meer tijd dan ik dacht. Ik was een beetje onzuiver. Het was een beetje wennen”, aldus Smit, die ook baalt van zijn rol bij de 0-1.

Smit greep op het middenveld nauwelijks in toen Julian Ryerson indribbelde. De Noorse back verplaatste het spel vervolgens naar de linkerflank, waar de bal uiteindelijk bij Andreas Schjelderup terechtkwam. Die kapte naar binnen, langs Denzel Dumfries en de te laat komende Teun Koopmeiners, en verschalkte Bart Verbruggen met een schot in de verre hoek dat via de paal binnenviel: 0-1. “Ja, ik denk dat ik daar korter had kunnen zitten op de zijkant. Ik baal daar wel van. Hij komt daar te makkelijk langs, dus dat was ook mijn fout.”