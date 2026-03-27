'Plichtmatig' Oranje-debuut Kees Smit: 'Viel mij eigenlijk een beetje tegen'

Pierre van Hooijdonk is niet onder de indruk van het debuut van in het Nederlands elftal. De NOS-analist vond de middenvelder van AZ 'plichtmatig' spelen tegen Noorwegen. Rafael van der Vaart was wat milder in zijn oordeel.

Bondscoach Ronald Koeman gooide Smit, die deze interlandperiode voor het eerst bij de selectie zat, tegen de Noren gelijk voor de leeuwen. De twintigjarige middenvelder kreeg een basisplaats toebedeeld en zou uiteindelijk bijna 70 minuten blijven staan voordat hij werd afgelost door Quinten Timber. Van Hooijdonk was in de rust al kritisch op de rol van Smit bij de 0-1 van Andreas Schjelderup. In de nabeschouwing komt Rafael van der Vaart eerst met zijn eindoordeel.

Artikel gaat verder onder video

"Hij heeft weinig fout gedaan, maar is ook heel weinig aan de bal geweest. Dat maakt het een beetje moeilijk, het was een wedstrijd die niet zo liep in zijn voordeel. Maar voor de rest heeft hij weinig fout gedaan", aldus Van der Vaart. Van Hooijdonk haakt in: "Ik vond het heel sober. Iedereen heeft een soort van zwak voor Kees Smit, maar we moeten hem ook beoordelen als international", betoogt de oud-spits. Van Hooijdonk zag wel af en toe een flits van de Smit van AZ, maar: "Hij speelde op de positie van Frenkie. Natuurlijk, hij kan niet spelen als Frenkie, hij moet spelen als Kees Smit. Maar dat heeft hij vandaag niet gedaan. In ieder geval niet zoals hij bij AZ speelt, als hij daar goed speelt. Het viel mij eigenlijk een beetje tegen."

Aanvoerder Virgil van Dijk vond in zijn eerste reactie dat Smit het 'goed' had gedaan, maar stipte aan dat er ook wel sprake was van enige zenuwen bij de debutant. Dat is zeker een verzachtende omstandigheid, geeft Van Hooijdonk toe. "Hij begon ook niet heel lekker, kon een paar keer niet in het duel komen. En het eerste de beste balletje dat hij gaf kwam niet aan, dat doet ook iets met de meeste spelers. Er zijn er ook bij, die hebben er kak aan. Hij niet. Hij kwam er uiteindelijk iets beter in, maar ik vond het plichtmatig. Weinig risicovolle ballen die Kees Smit met grote regelmaat bij AZ geeft. Dat kan prima, we gaan nog heel veel van hem horen. Alleen: vandaag was het niet de Kees Smit die we hadden gehoopt te zien."

Vergelijking met Valente

Van der Vaart kan wel in de kritiek van zijn collega komen, maar wijst ook naar de prestatie van het hele Nederlands elftal. "Ze hadden niet zoveel de bal, dan heb je ook niet zoveel aan hem, dan wordt het een beetje een ongemakkelijke wedstrijd voor hem. Hij is geen verdedigende middenvelder die ballen afpakt. Dan ben je zoekende." Van Hooijdonk trekt vervolgens een vergelijking met het debuut van Luciano Valente in Oranje, in november vorig jaar tegen Litouwen. "Die kwam in het veld en eiste alles op en begon te draaien." Van der Vaart vindt dat niet helemaal eerlijk, omdat invallen nou eenmaal anders is dan gelijk in de basis starten. En daarnaast: "Valente liet meteen alles zien, maar nu zit het tegen bij Feyenoord en is het helemaal niks meer", aldus Van der Vaart.