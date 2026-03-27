Valentijn Driessen denkt dat Ronald Koeman een grote fout maakt door Joey Veerman niet op te roepen voor het Nederlands elftal, zo schrijft de chef voetbal van De Telegraaf in zijn column. De middenvelder van PSV kent een goed seizoen, maar is de grote afwezige in de Oranje-selectie. Dit kan de bondscoach duur komen te staan, voorspelt de journalist.

“Bondscoach Ronald Koeman heeft afgerekend met Joey Veerman. De Volendammer komt niet in zijn WK-plannen voor”, opent Driessen zijn column. De journalist zag de PSV-middenvelder, die er volgens hem bovenuit steekt in de Eredivisie en ook in de Champions League een hoog niveau haalt, voor de bus gegooid worden door Koeman.

‘Wissel tegen Duitsland werd dodelijk’

“Met een pijnlijke dooddoener gooide Koeman hem voor de bus. ‘Ik kies voor een ander type speler op die positie. Het heeft ook met karakter te maken, want het karakter van Joey is anders. Maar in principe is het een voetbalkwestie’”, sprak de bondscoach onlangs bij Goedemorgen Eredivisie. Driessen noemt die woorden ‘nog dodelijker’ dan de pijnlijke vroege wissel van Veerman op het EK in Duitsland.

“Na de voor Veerman fatale wissel in Berlijn wist je genoeg. Die zou Koeman nooit meer selecteren. De PSV’er was voor Koeman onbetrouwbaar en zakte op het hoogste podium door het ijs”, zag Driessen, die Veerman juist vindt gegroeid als speler.

“Wat als de blessuregevoelige Frenkie de Jong op het WK wegvalt? Geen enkele international heeft standaard beslissende passes als Veerman in zijn pakket. Hij is de koning van de assist, de man die aanvallers graag achter zich hebben. Ook iemand die raad weet met corners, vrije trappen en regelmatig doelpunten meepikt. Met zijn traptechniek is hij tevens een zekerheidje tijdens een strafschoppenserie op het WK.”

Driessen ziet dat Koeman ‘opleeft’ als de namen van Marten de Roon en Guus Til worden genoemd bij Oranje. “Maar een rasvoetballer als Veerman passeert hij vanwege zijn voetbalkwaliteiten en karakter. Een foute inschatting die de koppige Koeman en Nederland heel duur kan komen te staan op het WK”, besluit hij.