Ronald Koeman heeft toelichting gegeven op het perspectief van bij het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV komt op dit moment niet in aanmerking voor Oranje. Dat heeft hij ook te horen gekregen in een gesprek met Koeman.

Journalist Valentijn Driessen wil van Koeman weten waarom Veerman er niet bij zit. Eerder meldde collega Rik Elfrink dat Veerman enkel vanwege een gebrek aan fitheid niet bij de selectie zit. "Hij was niet fit", zegt Koeman ook. Driessen wijst hem erop dat Veerman zondag wel minuten maakte tegen Telstar. “Maar hij is niet begonnen, toch?”, merkt Koeman terecht op.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb contact gehad, ik heb Joey gesproken en gezegd dat hij niet mijn eerste en niet mijn tweede keuze is op de linker ‘zes’-positie”, zegt Koeman op de persconferentie. Als iedereen fit is, komt Veerman niet in aanmerking voor Oranje, geeft Koeman onomwonden toe. Toch koos hij ervoor om Veerman persoonlijk te spreken. “Omdat ik vond dat het nodig was.”

Ontmoeting in Dubai

“Ik had hem nog gezien in december in Dubai, maar dan ga je daar niet met hem over praten, vind ik. Ik vond het nu nodig om zowel Joey als Peter Bosz te bellen en daar uitleg over te geven. En dat heb ik gedaan”, licht Koeman toe. Koeman en Veerman vierden de jaarwisseling allebei met een vakantie in Dubai.

Als andere spelers uitvallen, kan Veerman 'eventueel in aanmerking komen', aldus de bondscoach. "Ik kies nu voor andere type spelers op die positie. Natuurlijk heeft dat ook met karakter te maken, maar in principe is het een voetbalkwestie. Het karakter van Joey is anders.”

Veerman beleefde een pijnlijk EK 2024. “Dat was wel extreem, natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat als je als speler na 32 minuten wordt gewisseld, dat dat heel pijnlijk is. Dus het is niet zo dat ik daardoor nu denk: dat karakter wil ik niet, nee, nee, nee."

Koeman liet Veerman niet meteen vallen na zijn desastreuze EK-wedstrijd tegen Oostenrijk. "Nou, ik heb hem tegen Roemenië toch weer gebracht. Dus ik heb hem ook nog geholpen toen. Alleen, ik kies voor anderen. Dan kun je invullen wat je wilt, maar feit is dat ik anderen de voorkeur geef op de linker ‘zes’-positie."