Koeman over nieuw talent en oude bekenden: ‘De Roon zit nog weleens in mijn hoofd’

Tijdens de persconferentie van Oranje van maandag ging Ronald Koeman in op de kansen voor nieuw talent binnen het Nederlands elftal. Zo lijkt het debuut van Kees Smit aanstaande. “Ik wil hem ook in de wedstrijd zien, ja,” zei de bondscoach duidelijk, waarmee hij bevestigde dat de jonge speler deze interlandperiode zijn eerste minuten kan gaan maken.

Koeman benadrukte dat er nog meer spelers op zijn radar staan, maar dat fysieke gesteldheid daarin een belangrijke rol speelt. Het feit dat sommige namen nu ontbreken, betekent volgens hem niet automatisch dat hun WK-kansen verkeken zijn. “Niet allemaal… Natuurlijk zijn er nog een aantal namen die in mijn achterhoofd zitten, maar dat ligt aan niet honderd procent fit zijn.” Daarmee houdt de bondscoach de deur nadrukkelijk op een kier voor spelers die zich later alsnog kunnen aandienen.

Opvallend was ook de vergelijking met Johan Cruijff, toen Koeman werd gevraagd of de legendarische trainer een type als Smit zou meenemen naar een eindtoernooi. Koeman greep dat moment aan om zijn eigen visie te onderstrepen. “Johan is altijd een trainer geweest die jeugd de kans gaf en niet bang was, dan praat ik alleen op het niveau van Barcelona toe, om Guardiola erin te gooien.” Daarmee verwees hij naar de doorbraak van Pep Guardiola onder Cruijff. Koeman trok vervolgens de lijn door naar zijn eigen carrière. “Als je mijn loopbaan als trainer kijkt, wie ik heb laten debuteren: dat is een hele waslijst. Dus ik heb ook nooit geschroomd om jonge spelers een kans te geven. Als je daar vertrouwen in hebt, ben ik niet angstig om iemand op te stellen.”

Tot slot kwam ook de afwezigheid van Frenkie de Jong ter sprake, wat automatisch de vraag oproept wie zijn rol kan overnemen. Daarbij liet Koeman een opvallende naam vallen. “Marten de Roon speelt af en toe nog wel door mijn hoofd,” gaf hij toe. Tegelijkertijd bleef hij realistisch over zijn huidige status. “Dan gaat het om de beste selectie. Daar hoort hij nu niet toe. Maar zeg nooit nooit.” Daarmee lijkt Koeman de deur voor een rentree van de ervaren middenvelder niet volledig te sluiten, al ligt zijn focus voorlopig elders.