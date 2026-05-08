Peter Bosz meldt nieuwe blessure bij PSV: 'We nemen geen risico meer'

8 mei 2026, 14:17
Mauro Júnior komt de laatste twee wedstrijden van het seizoen niet meer in actie voor PSV. De multifunctionele Braziliaan heeft een lichte blessure opgelopen, waardoor de club hem rustig laat revalideren.

Dat maakt trainer Peter Bosz vrijdagmiddag bekend op een persmoment van PSV: "Met hem (Mauro Junior, red.) gaan we geen risico meer nemen. Mauro zal zowel deze week als volgende week niet spelen", wordt Bosz geciteerd door Voetbal International.

Ook Ismael Saibari ontbreekt komend weekend tegen Go Ahead Eagles: "Het zou kunnen dat Ismael Twente haalt. Dat weet ik niet zeker, hoor. Of dat nog de moeite waard is...", geeft Bosz aan. De coach van de Eindhovenaren kan waarschijnlijk wel weer gebruik maken van Anass Salah-Eddine.

Terugkeer Salah-Eddine?

De linksback van PSV ontbrak een week geleden in de Johan Cruijff ArenA voor de wedstrijd tegen Ajax, maar lijkt de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wel te gaan halen: "Als de training goed verloopt, zal hij bij de selectie zitten. We zijn blij dat hij weer terug is."

Go Ahead - PSV

Go Ahead Eagles
16:45
PSV
Wordt gespeeld op 10 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Mauro Júnior

Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (6 mei 1999)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
26
1
2024/2025
PSV
25
0
2023/2024
PSV
16
1
2022/2023
PSV
6
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

