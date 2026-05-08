komt de laatste twee wedstrijden van het seizoen niet meer in actie voor PSV. De multifunctionele Braziliaan heeft een lichte blessure opgelopen, waardoor de club hem rustig laat revalideren.

Dat maakt trainer Peter Bosz vrijdagmiddag bekend op een persmoment van PSV: "Met hem (Mauro Junior, red.) gaan we geen risico meer nemen. Mauro zal zowel deze week als volgende week niet spelen", wordt Bosz geciteerd door Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

Ook Ismael Saibari ontbreekt komend weekend tegen Go Ahead Eagles: "Het zou kunnen dat Ismael Twente haalt. Dat weet ik niet zeker, hoor. Of dat nog de moeite waard is...", geeft Bosz aan. De coach van de Eindhovenaren kan waarschijnlijk wel weer gebruik maken van Anass Salah-Eddine.

Terugkeer Salah-Eddine?

De linksback van PSV ontbrak een week geleden in de Johan Cruijff ArenA voor de wedstrijd tegen Ajax, maar lijkt de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wel te gaan halen: "Als de training goed verloopt, zal hij bij de selectie zitten. We zijn blij dat hij weer terug is."