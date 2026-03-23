Oranje treft verzwakt Noorwegen zonder Haaland en Ødegaard

23 maart 2026, 11:24
Erling Haaland van Noorwegen
0 reacties
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Erling Haaland zal vrijdag niet meedoen in Amsterdam als Nederland en Noorwegen elkaar treffen in een oefenwedstrijd, zo laat bondscoach Ståle Solbakken weten aan het Noorse TV 2. De superspits van Manchester City krijgt rust. Ook Arsenal-ster Martin Ødegaard is er niet bij in de Johan Cruijff ArenA, aangezien hij de afgelopen periode kampte met knieklachten.

Solbakken maakte woensdag de selectie van Noorwegen bekend voor de oefeninterlands tegen Nederland en Zwitserland. Daarin ontbrak de naam van Ødegaard, die de voorbije weken niet in actie kwam voor Arsenal wegens knieklachten. Ook voormalig Feyenoord-speler Fredrik Aursnes is er niet bij wegens een spierblessure, waardoor hij vrijdag 27 maart niet terugkeert in Nederland als er om 20.45 uur wordt afgetrapt in Amsterdam.

Wie wel tot de selectie behoort, is Haaland. De spits zal echter niet gaan spelen in de Johan Cruijff ArenA, zo bevestigt Solbakken. “We houden rekening met de belasting waar Erling al heel lang mee te maken heeft en hebben de conclusie getrokken dat het de beste oplossing voor alle partijen is dat hij nu rust krijgt”, aldus de bondscoach tegenover TV 2. “Het is het beste als hij nu maar één wedstrijd meespeelt en we denken dat het mooi is als hij zich in het Ullevaal Stadion laat zien tegen Zwitserland.”

Solbakken heeft er geen moeite mee toe te geven dat Haaland een voorkeursbehandeling krijgt. “Het ís een speciale behandeling”, benadrukt de bondscoach. “Juist vanwege wat Erling op het veld en daarbuiten heeft meegemaakt. Er staat veel druk op hem en voor mij is het veruit het belangrijkste dat hij presteert op het WK in juni.” Noorwegen neemt het in de groepsfase van het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten op tegen Frankrijk, Senegal en de winnaar van de play-offs tussen Bolivia, Suriname en Irak.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • 20 mrt. 12:47
Nederland - Noorwegen

20:45
Wordt gespeeld op 27 mrt. 2026
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Erling Haaland

Erling Haaland
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 25 jaar (21 jul. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
29
22
2024/2025
Man City
31
22
2023/2024
Man City
31
27
2022/2023
Man City
35
36

