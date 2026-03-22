mag zich maandag alsnog melden in Zeist. De verdediger van Sunderland was in eerste instantie niet opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman, maar mag nu de geblesseerde vervangen.

Dat maakt de KNVB zondagavond bekend: "Sunderland-verdediger Lutsharel Geertruida is door bondscoach Ronald Koeman toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal. Dit volgt op het wegvallen van Jurrien Timber (Arsenal), die nog niet voldoende is hersteld van een blessure en daardoor deze interlandperiode niet inzetbaar is", laat de voetbalbond weten middels een persbericht.

Timber is niet de enige international met een blessure. Eerder werd al duidelijk dat onder meer Frenkie de Jong (FC Barcelona), Robin Roefs (Sunderland) en Matthijs de Ligt (Manchester United) de interlandperiode moesten laten schieten wegens fysieke problemen.

Maandag komt het Nederlands elftal voor het eerst dit kalenderjaar bij elkaar. Het elftal van Koeman oefent komende vrijdag (27 maart, aftrap 20.45 uur) in de Johan Cruijff ArenA tegen Noorwegen. De Scandinaviërs maken zich op voor hun eerste eindtoernooi sinds het Europees Kampioenschap van 2000 in Nederland en België. Onder aanvoering van sterspeler Erling Haaland (Manchester City) wisten de Noren zich op zeer overtuigende wijze te plaatsen voor het WK van komende zomer. In de kwalificatiereeks werd viervoudig Italië zowel thuis (3-0) als uit (1-4) met duidelijke cijfers verslagen, waardoor de ploeg van bondscoach Ståle Solbakken uiteindelijk met de het maximaal haalbare aantal punten (24 uit 8 wedstrijden) bovenaan eindigden in hun poule.

Volledige selectie Oranje