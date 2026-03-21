Drommel niet geselecteerd voor Oranje: ‘Moet nog harder mijn best doen’

21 maart 2026, 23:12
Joël Drommel van Sparta
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Joël Drommel heeft zaterdagavond gereageerd op het feit dat hij niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De sluitpost van Sparta Rotterdam verkeert in blakende vorm en sprak vorige week uit dat hij een oproep voor Oranje wel ‘een bekroning’ zou vinden voor zijn seizoen.

Drommel wordt dit seizoen door PSV verhuurd aan Sparta Rotterdam, waar de doelman zich op het veld van zijn allerbeste kant laat zien. Daardoor diende hij zich aan als serieuze kandidaat voor het Nederlands elftal, nadat hij sinds 2022 niet meer was opgeroepen. “Oranje zou wel echt een bekroning zijn, op basis van deze prestaties. We gaan het vanzelf zien, maar het zou héél mooi zijn”, liet hij weten.

Vrijdag maakte Ronald Koeman bekend met welke spelers hij de interlandperiode ingaat. In zijn selectie had de bondscoach ruimte voor drie doelmannen: Bart Verbruggen, Justin Bijlow en Mark Flekken. Met name de oproep van Flekken, die de afgelopen maanden aan de kant stond met een blessure, zorgde voor verbazing.

Drommel kan niet ontkennen dat hij wel bezig was met het Nederlands elftal, zo laat hij aan ESPN weten na de zege van Sparta op FC Volendam (2-0). “Tuurlijk, als ik heel eerlijk ben. Het is wat het is. Ik moet nog harder mijn best doen”, zo reageert de sluitpost nuchter.

Van teleurstelling is bij Drommel echter geen sprake, zo benadrukt hij. “Nee hoor, zeker niet”, gaat hij verder. “Het was mooi geweest, maar ook niet meer dan dat. Het zou een bekroning zijn op mijn prestaties, maar ze hebben drie heel goede keepers opgeroepen.”

➡️ Meer Oranje nieuws

Lees ook:
Het Nederlands elftal in 2023

Oranje-fans woest op Koeman door oproep Wout Weghorst en Stefan de Vrij

  • vr 20 maart, 12:47
  • 20 mrt. 12:47
  • 8
Memphis Depay

Oranje-oproep serieus in gevaar voor Memphis Depay wegens knieklachten

  • vr 20 maart, 07:38
  • 20 mrt. 07:38
  • 6
Ajax-trainer Oscar Garcia

Óscar García viert doelpunten opvallend: ‘Dit is heel eng’

  • do 19 maart, 16:06
  • 19 mrt. 16:06
  • 10
Joël Drommel

Joël Drommel
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 29 jaar (16 nov. 1996)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
0
0
2025/2026
Sparta
27
0
2024/2025
Jong PSV
3
0
2024/2025
PSV
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
28
17
47

