heeft zaterdagavond gereageerd op het feit dat hij niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De sluitpost van Sparta Rotterdam verkeert in blakende vorm en sprak vorige week uit dat hij een oproep voor Oranje wel ‘een bekroning’ zou vinden voor zijn seizoen.

Drommel wordt dit seizoen door PSV verhuurd aan Sparta Rotterdam, waar de doelman zich op het veld van zijn allerbeste kant laat zien. Daardoor diende hij zich aan als serieuze kandidaat voor het Nederlands elftal, nadat hij sinds 2022 niet meer was opgeroepen. “Oranje zou wel echt een bekroning zijn, op basis van deze prestaties. We gaan het vanzelf zien, maar het zou héél mooi zijn”, liet hij weten.

Vrijdag maakte Ronald Koeman bekend met welke spelers hij de interlandperiode ingaat. In zijn selectie had de bondscoach ruimte voor drie doelmannen: Bart Verbruggen, Justin Bijlow en Mark Flekken. Met name de oproep van Flekken, die de afgelopen maanden aan de kant stond met een blessure, zorgde voor verbazing.

Drommel kan niet ontkennen dat hij wel bezig was met het Nederlands elftal, zo laat hij aan ESPN weten na de zege van Sparta op FC Volendam (2-0). “Tuurlijk, als ik heel eerlijk ben. Het is wat het is. Ik moet nog harder mijn best doen”, zo reageert de sluitpost nuchter.

Van teleurstelling is bij Drommel echter geen sprake, zo benadrukt hij. “Nee hoor, zeker niet”, gaat hij verder. “Het was mooi geweest, maar ook niet meer dan dat. Het zou een bekroning zijn op mijn prestaties, maar ze hebben drie heel goede keepers opgeroepen.”