Crysencio Summerville zegt af voor Oranje wegens blessure

20 maart 2026, 13:20   Bijgewerkt: 13:28
Crysencio Summerville behoorde deze interlandperiode tot de selectie van het Nederlands elftal, zo meldt De Telegraaf. Toch moet de aanvaller zijn langverwachte debuut voor Oranje voorlopig uitstellen.

De aanvaller van West Ham United kampt met een lichte kuitblessure en ontbreekt daardoor in de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de komende oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador. Na overleg tussen de speler en de bondscoach is besloten om geen enkel risico te nemen met de fitheid van de buitenaanvaller.

De blessure van Summerville komt op een uiterst ongelukkig moment. De Rotterdammer verkeert in goede vorm en leek hard op weg naar zijn eerste minuten in het shirt van Oranje. Hoewel hij aanvankelijk hoopte aanstaande zondag nog in actie te kunnen komen in het competitieduel tegen Aston Villa, is inmiddels duidelijk dat ook die wedstrijd te vroeg komt voor de vleugelspeler. Koeman liet eerder weten dat hij de oud-jeugdspeler van Feyenoord nadrukkelijk volgt.

Definitieve keuze voor het Nederlands elftal

Met zijn aanstaande debuut in zicht heeft Summerville ook definitief een knoop doorgehakt over zijn interlandtoekomst. De aanvaller, die over Surinaamse roots beschikt, werd de afgelopen periode intensief benaderd door Henk ten Cate. De nieuwe bondscoach van Suriname hoopte de smaakmaker van West Ham te overtuigen om voor zijn land te kiezen, maar Summerville heeft zijn zinnen gezet op een carrière bij Oranje. 

Bekijk hier de hele selectie van Oranje voor de komende interlandperiode.

Cruciale fase voor West Ham United

Niet alleen voor Oranje, maar ook voor zijn club West Ham United is de afwezigheid van Summerville een aderlating. De club bevindt zich momenteel op de achttiende plaats in de Premier League en strijdt volop voor lijfsbehoud. Met 29 punten uit 30 wedstrijden is elk resultaat cruciaal om uit de degradatiezone te ontsnappen. De club hoopt dat de aanvaller direct na de internationale break weer volledig inzetbaar is om te helpen bij de overleving in de Engelse competitie.

➡️ Meer over Crysencio Summerville

Lees ook:
blessure Noa Lang

Grote paniek na duimblessure Noa Lang: fotografen in shock

  • wo 18 maart, 22:51
  • 18 mrt. 22:51
  • 1
Ronald Koeman tijdens Polen - Nederland

Kenneth Taylor leest appje van Koeman voor: ‘Begrijp wat hij bedoelt’

  • wo 18 maart, 16:29
  • 18 mrt. 16:29
  • 1
Beukema

Sam Beukema wil naar WK: 'Zou ongelofelijk zijn'

  • wo 18 maart, 07:55
  • 18 mrt. 07:55
  • 1
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ferrari412T2
131 Reacties
907 Dagen lid
495 Likes
Ferrari412T2
Jammer. Had hem graag willen zien in de oefenwedstrijden en hoe hij het zou doen.

Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
24
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

