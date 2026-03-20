Crysencio Summerville behoorde deze interlandperiode tot de selectie van het Nederlands elftal, zo meldt De Telegraaf. Toch moet de aanvaller zijn langverwachte debuut voor Oranje voorlopig uitstellen.
De aanvaller van West Ham United kampt met een lichte kuitblessure en ontbreekt daardoor in de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de komende oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador. Na overleg tussen de speler en de bondscoach is besloten om geen enkel risico te nemen met de fitheid van de buitenaanvaller.
De blessure van Summerville komt op een uiterst ongelukkig moment. De Rotterdammer verkeert in goede vorm en leek hard op weg naar zijn eerste minuten in het shirt van Oranje. Hoewel hij aanvankelijk hoopte aanstaande zondag nog in actie te kunnen komen in het competitieduel tegen Aston Villa, is inmiddels duidelijk dat ook die wedstrijd te vroeg komt voor de vleugelspeler. Koeman liet eerder weten dat hij de oud-jeugdspeler van Feyenoord nadrukkelijk volgt.
Met zijn aanstaande debuut in zicht heeft Summerville ook definitief een knoop doorgehakt over zijn interlandtoekomst. De aanvaller, die over Surinaamse roots beschikt, werd de afgelopen periode intensief benaderd door Henk ten Cate. De nieuwe bondscoach van Suriname hoopte de smaakmaker van West Ham te overtuigen om voor zijn land te kiezen, maar Summerville heeft zijn zinnen gezet op een carrière bij Oranje.
Niet alleen voor Oranje, maar ook voor zijn club West Ham United is de afwezigheid van Summerville een aderlating. De club bevindt zich momenteel op de achttiende plaats in de Premier League en strijdt volop voor lijfsbehoud. Met 29 punten uit 30 wedstrijden is elk resultaat cruciaal om uit de degradatiezone te ontsnappen. De club hoopt dat de aanvaller direct na de internationale break weer volledig inzetbaar is om te helpen bij de overleving in de Engelse competitie.
