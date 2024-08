Nederlander kan Crysencio Summerville mogelijk opvolgen bij Leeds United

staat mogelijk voor een vertrek bij NEC Nijmegen, zo weet Voetbal International zaterdagochtend te melden. Het jeugdproduct van Ajax wordt gevolgd door twee Engelse clubs, namelijk Leeds United en Birmingham City.

Hansen speelt pas één seizoen in Nijmegen na zijn vertrek bij Ajax. De vleugelaanvaller speelde 38 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor zes goals en zeven assists. De voorbereiding op het nieuwe seizoen moest Hansen echter aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure.

De 22-jarige aanvaller traint inmiddels wel weer mee, maar heeft mogelijk al zijn laatste wedstrijd voor NEC gespeeld. Championship-club Leeds United is geïnteresseerd in de Nederlander. Leeds speelt daarmee mogelijk in op het aanstaande vertrek van Crysencio Summerville, die hard op weg is naar de Premier League.

Ook Birmingham is gecharmeerd van Hansen. De League One-ploeg, die al zakendeed met Emil Hansson (Heracles Almelo) en Willum Willumsson (Go Ahead Eagles), wil de Nederlander mogelijk overnemen. De verwachting is dat Hansen bij een vertrek een flinke transfersom kan opleveren. De oud-Ajacied ligt nog drie jaar vast in De Goffert.

