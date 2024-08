Crysencio Summerville staat voor prachtige transfer naar de Premier League

Het lijkt erop dat een overstap gaat maken naar het Engelse West Ham United. De entourage van de 22-jarige buitenspeler, die eerder bij onder andere ADO Den Haag en Feyenoord speelde, is in 'verregaande onderhandelingen' met the Hammers, zo meldt Sky Sports.

Summerville, die in Rotterdam geboren is, wist bij Feyenoord nooit echt door te breken. Zijn enige Eredivisie-wedstrijden speelde hij op huurbasis in het shirt van ADO Den Haag, in het seizoen 2019/2020. In 21 duels scoorde hij twee keer en gaf de linksbuiten drie beslissende passes.

Vervolgens is het snel gegaan met de ontwikkeling van Summerville. Hij werd opgepikt door Leeds United in 2020 en speelde daar in zijn eerste seizoenen voornamelijk in jeugdelftallen. Tijdens het seizoen 2022/2023 liet Summerville vleugjes kwaliteit zien in de Premier League: hij kwam in 28 wedstrijden op het hoogste Engelse niveau in actie. Vorig seizoen was echter zijn grote doorbraak: in het Championship scoorde Summerville negentien keer en gaf hij negen assists in 43 wedstrijden.

Dat is niet onopgemerkt gebleven: nadat eerder Paris Saint-Germain al geïnteresseerd zou zijn, lijkt nu West Ham Summerville echt in te gaan lijven. De onderhandelingen zouden al 'verregaand' zijn en Summerville zelf wil ook graag in Londen gaan voetballen. Een persoonlijk akkoord zou al bereikt zijn. De Nederlander heeft nog een contract van twee jaar bij Leeds.

BREAKING: West Ham are in advanced talks with Leeds over the signing of winger Crysencio Summerville 🚨 pic.twitter.com/RDiDgLfCYo — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 31, 2024

