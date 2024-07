'Droomtransfer lonkt voor Crysencio Summerville: Europese topclub meldt zich bij Leeds-uitblinker'

Voor Crysensio Summerville lonkt deze zomer een absolute toptransfer, zo meldt Telegraaf-verslaggever Mike Verweij. Paris Saint-Germain zou zich hebben gemeld bij het management van de 22-jarige Nederlander die afgelopen seizoen grote indruk maakte in de Engelse Championship namens Leeds United.

Summerville speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar haalde bij de Stadionclub nooit het eerste elftal. Na verhuurbeurten aan achtereenvolgens FC Dordrecht en ADO Den Haag haalde Leeds de vleugelspeler naar Engeland. Daar maakte hij in september 2021 zijn Premier League-debuut. In zijn tweede seizoen op het hoogste Engelse profniveau baarde de jonge Nederlander opzien door vier duels op rij te scoren, waaronder wedstrijden tegen Liverpool en Tottenham Hotspur. Toch kon hij niet voorkomen dat Leeds aan het einde van het seizoen 2022/23 degradeerde naar het tweede niveau.

In de Championship kende Summerville echter een uitstekend seizoen. Liefst negentien keer was de linksbuiten trefzeker voor Leeds, daarnaast leverde hij ook nog eens negen assists. De club greep echter naast promotie en lijkt deze zomer afscheid te gaan nemen van de groeibriljant. Summerville heeft volgens Verweij zelfs al gesproken met Brighton & Hove Albion, dat echter niet bereid zou zijn geweest de gelimiteerde transfersom op tafel te leggen. Ook Fulham zou concreet in de markt zijn geweest, "maar lijkt het inmiddels te moeten afleggen tegen geïnteresseerde clubs als PSG, Liverpool en Chelsea", schrijft Verweij.

De Parijzenaars hebben momenteel 'de beste papieren' om Summerville deze zomer in te lijven, schrijft de journalist. De hoogte van de gelimiteerde transfersom in zijn contract is niet bekend, maar Verweij weet wel dat het gaat om 'een veelvoud van de 1,5 miljoen euro die de club in 2021 aan Feyenoord betaalde'.

