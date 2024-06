Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

is zondagavond te gast bij de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde. De linksback, die als voetballer doorbrak bij PSV en daar uitgroeide tot een publiekslieveling, draagt een shirt van Feyenoord. Voorheen deed de verdediger geheimzinnig over zijn voorliefde voor Feyenoord, maar nu lijkt hij er dus voor uit te komen dat hij fan is van de Rotterdammers.

Willems draagt een oud-Feyenoord-shirt als hij samen met de Rotterdamse hiphopformatie praat over het EK. Willems groeide bij PSV uit tot een publiekslieveling. Dat had mede te maken met zijn uitspraken in 2016. Willems zei destijds dat hij 99% kans zag dat PSV, dat een slechtere uitgangspositie had dan Ajax, kampioen zou worden van de Eredivisie. Door een krankzinnige slotdag van de competitie kreeg de verdediger gelijk.

Willems speelde afgelopen seizoen bij Heracles Almelo, maar gaat aankomende transferzomer opzoek naar een nieuwe club. Heracles gaat het aflopende contract van de linksback niet verlengen.

