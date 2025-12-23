Hélène Hendriks heeft bij HNM, de podcast die ze samen met Noa Vahle en Merel Ek maakt, teruggeblikt op een opvallend tafereel na de opnamedag van The Winner Takes It All. De presentatrice besloot om te overnachten in haar camper op de parkeerplaats van het Media Park in Hilversum, maar werd daar – in haar onderbroek – betrapt door een beveiliger die haar niet herkende.

Hendriks staat in het nieuwe kalenderjaar aan het roer van The Winner Takes It All op SBS6, een programma waarin vijftig artiesten het tegen elkaar opnemen in een muzikale competitie. Vanaf zaterdag 3 januari 2026 is het tv-programma te zien. De 45-jarige presentatrice deelt een komische anekdote over de opnames van de nieuwe televisieshow.

“Ik heb het zó leuk gehad, maar het waren hele lange dagen”, begint Hendriks, die beschikt over een drukke agenda. “Op een gegeven moment moest ik de ochtend na een opnamedag heel vroeg bij een perspresentatie zijn, dus ik dacht: ik blijf gewoon in Hilversum. Ik kon kiezen om een hotel te pakken, maar ik dacht: ik heb een camper. Die neem ik mee. Dan hoef ik niet om 1 uur ’s nachts nog naar dat hotel”, vertelt de presentatrice, die dus besloot om te overnachten op het parkeerterrein van het Media Park.

Hélène Hendriks betrapt in onderbroek

“Dat is een hele grote parkeerplaats waar iedereen je kan zien als je daar ’s nachts geparkeerd staat, zéker met een camper”, weet Merel Ek. Hendriks besloot haar kampeerauto in het hoekje van P1 te zetten. “Dus ik ben daar lekker gaan slapen. Maar wat denk je: ik moest er alweer vroeg uit, maar toen werd er op de deur gebonkt. Ik dacht: wat krijgen we nou? Ik ging niet open, want ik had net m’n onderbroek aan.”

Hendriks vervolgt: “Ik had nog geen make-up op, maar er werd nóg een keer op de deur gebonkt. En ja hoor: het was een beveiliger. Ik deed het gordijntje opzij, maar hij zag gelukkig niet wie ik was. Maar ik moest toch het deurtje opendoen”, zegt de presentatrice, die te horen kreeg dat ze per direct moest vertrekken van het parkeerterrein.

Noa Vahle haakt in: “Maar je stond in je ondergoed?” Hendriks knikt: “Ja, ik stond in mijn ondergoed. Maar ik heb wel even wat om me heen geslagen, hoor. Maar goed, kamperen op de parkeerplaats van het Media Park mag niet”, lacht ze.