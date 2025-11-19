Hélène Hendriks, Noa Vahle en Merel Ek gaan samen een podcast maken, zo meldt het drietal op Instagram. HNM de podcast is vanaf maandag 22 december iedere week te beluisteren. In de podcast zullen de vaste gezichten van Vandaag Inside en De Oranjezondag het hebben over televisie, sport en politiek.

Hendriks, Vahle en Ek kondigden deze week via Instagram hun gezamenlijke nieuwe podcast aan. “Vanaf 22 december zijn we wekelijks te horen op al je favoriete platforms”, zo laat het drietal weten. “HNM de podcast bundelt het beste van televisie, sport en politiek in een show. Wij laten je alle hoeken van de tv-wereld zien”, luidt de aankondiging.

In gesprek met Shownieuws geeft Hendriks een toelichting op de beslissing om een podcast te beginnen. De presentatrice geeft aan het vooral heel gezellig te vinden met haar collega’s. “Ook al spreken we elkaar best wel veel op werkgebied, we maken ook best wel veel mee met elkaar en dat is ook leuk om over te ouwehoeren.”

De podcast zal volgens Hendriks uit verschillende rubrieken bestaan. “Het wordt een mini-programmaatje met beelden waarin we bespreken wat we meemaken in ons werk. Wat gebeurt er achter die schermen?”, legt ze uit. Ek voegt eraan toe dat het vooral gezellig moet worden. “Verder kan het ons gestolen worden of het nou leuk wordt of niet”, lacht ze. “We zitten in elk geval weer even met z'n drieën bij elkaar om te kletsen. Ik hoop dat anderen er ook van gaan genieten.”