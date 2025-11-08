'Hélène Hendriks passeert magische grens en is plots steenrijk'

Volgens het weekblad Party heeft Hélène Hendriks zich bij de club van miljonairs gevoegd. De presentatrice van Ziggo Sport en SBS6 heeft de grens van één miljoen euro aan eigen vermogen ruimschoots gepasseerd. Het blad meldt dat haar vermogen explosief is gestegen.

Hendriks is een prominente presentatrice voor de Champions League, Europa League en Conference League bij Ziggo Sport. Daarnaast is ze het vrouwelijke gezicht van SBS6, waar ze haar eigen talkshows presenteert, zoals De Oranjezomer en De Oranjezondag. Binnenkort maakt ze ook haar debuut als presentatrice van het muziekprogramma The Winner Takes It All.

Grootste groei in Nummer 11 Beheer B.V.

Het financiële succes van Hendriks is niet alleen zichtbaar op het scherm, maar ook in haar zakelijke cijfers. Party heeft de jaarrekeningen van haar drie bedrijven onderzocht: Hélène Sport B.V., Nummer 11 Beheer B.V. en Hélène Investment Props B.V. Vooral Nummer 11 Beheer B.V. maakte een aanzienlijke vermogensgroei door: van 545.000 euro eind 2023 naar 753.757 euro eind 2024.

Hendriks nu officieel miljonair

Gezamenlijk komt het eigen vermogen van de drie bv’s van Hendriks volgens de berekeningen van Party uit op meer dan 1,2 miljoen euro. Daarmee is ze nu officieel miljonair. “De presentatrice is erin geslaagd haar vermogen in twee jaar tijd met zo’n 800.000 euro te laten groeien”, concludeert het weekblad.

Toekomst ziet er rooskleurig uit

Dit succes lijkt nog maar het begin. Gezien haar groeiende populariteit en veelzijdigheid op tv, verwachten mediawatchers dat er in de toekomst nog lucratievere contracten voor haar klaarliggen.