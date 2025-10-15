Mediaverslaggever Jordi Versteegen denkt dat Wilfred Genee en Hélène Hendriks zich zullen schamen op het moment dat een van hen donderdagavond wordt verkozen tot Presentator van het Jaar bij het Gouden Televizier-Ring Gala. Dat vertelt hij in een vooruitblik in De Telegraaf.

“Ik denk dat Wilfred Genee, maar ook Hélène Hendriks, zich zal schamen als ze hun naam donderdagavond door Carré horen schallen,” zegt Versteegen. Dat heeft te maken met het feit dat de ernstig zieke Martijn Krabbé samen met Hendriks en Genee is genomineerd voor deze prijs.

Artikel gaat verder onder video

“Iedereen gunt het Martijn Krabbé, dat is overal merkbaar. Het wordt écht zijn avond. Er zal een staande ovatie komen voor hem, die veel voor de Nederlandse televisie heeft betekend.”

Tegelijkertijd verwacht Versteegen dat het voor Vandaag Inside ook een vrolijke avond wordt. De kans is volgens hem namelijk groot dat het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp er met de winst vandoor gaat.

“Ik denk dat het nog nooit zo voorspelbaar is geweest,” geeft Versteegen toe bij De Telegraaf. “Ik denk dat Vandaag Inside moet winnen.”