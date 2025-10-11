‘Dronken’ René van der Gijp zwaar onder vuur na uitzending Vandaag Inside

René van der Gijp moet het vrijdagavond ontgelden na de uitzending van Vandaag Inside. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober gaat het tijdens de populaire SBS6-talkshow veel over politiek. Kijkers vinden dat Gijp tijdens deze uitzendingen weinig toevoegt en denken zelfs dat hij dronken aan tafel zit.

Bij Vandaag Inside schuiven komende weken politieke leiders aan. Zo was Frans Timmermans (GroenLinks/PvdA) afgelopen maandag aanwezig en schoof Joost Eerdmans van JA21 dinsdag aan. Vrijdag was er ophef om Geert Wilders, waarvan het nog de vraag is of hij op een later moment acte de présence geeft bij Vandaag Inside. Eigenlijk zou de PVV-leider op vrijdag 1 oktober langskomen bij Wilfred Genee, Van der Gijp en Johan Derksen.

Vanwege bedreigingen heeft de politicus besloten om al zijn campagne-activiteiten per direct stil te leggen. Dat doet de partijleider omdat hij het doelwit was van de Belgische terreurcel, die het ook gemunt had op de Belgische premier Bart de Wever en de Antwerpse burgemeester Els van Doesburg.

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside gaat het hierover. Kijkers hebben vermoedens dat Van der Gijp te diep in het glaasje heeft gekeken: “Drankorgel Gijp gaat effe uitleggen wat Wilders wel of niet kan doen”, schrijft iemand op X. “René is ladderzat. Kan iemand hem afvoeren”, deelt een ander. Hieronder een greep uit de X-reacties op ‘dronken’ Van der Gijp.

