Geert Wilders is mogelijk afwezig bij uitzending Vandaag Inside na bedreigingen

Vandaag Inside heeft onlangs de komst van politicus Geert Wilders aangekondigd, maar de kans bestaat dat de partijleider van de PVV niet op komt dagen in de talkshow van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

Vanwege bedreigingen heeft de politicus namelijk besloten om al zijn campagne-activiteiten per direct stil te leggen. Dat doet de partijleider omdat hij het doelwit was van de Belgische terreurcel, die het ook gemunt had op de Belgische premier Bart de Wever en de Antwerpse burgemeester Els van Doesburg.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft inmiddels aan Wilders bevestigd dat hij inderdaad door de gearresteerde verdachten van de verijdelde aanslag op is genoemd als doelwit. "De NCTV verwacht geen 'restdreiging', maar ik heb hier zelf een slecht gevoel bij en dus schort ik al mijn campagneactiviteiten voorlopig op."

De kans is hierdoor groot dat Wilders niet aanschuift in het programma Vandaag Inside. De politicus zou vrijdag 17 oktober te gast zijn in het programma.