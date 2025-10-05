Jack van Gelder weigert Vandaag Inside: 'Hij is achterbaks'

Live voetbal 12

Jack van Gelder zal niet snel gaan aanschuiven in het programma Vandaag Inside en dat heeft te maken met een man: Wilfred Genee. De twee hebben geen klik met elkaar, waardoor een eventuele samenwerking onmogelijk lijkt.

In het programma Vandaag Inside ging het vrijdagavond over Jack van Gelder en kwam ook een eventueel bezoek van Van Gelder aan de studio van Vandaag Inside ter sprake: "Ik vind hem wel een aardige collega, maar hij vindt jou niet zo aardig, hè?", zegt Johan Derksen tegen presentator Genee.

Genee beaamt de woorden van Derksen: Wij hebben niet zoveel chemie, vindt hij, als we samen zitten. Wij reageren toch niet helemaal goed op elkaar. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer.", zegt Genee. Derksen moet lachen om de woorden van de presentator. "Dit is heel netjes weergegeven, haha."

Dat Van Gelder het niet zo met Genee heeft zitten, klopt. De analist heeft in het verleden namelijk laten weten dat hij Genee een 'achterbakse jongen' vindt. Met René van der Gijp en Derksen heeft de voormalig commentator weinig problemen, maar door Genee zal hij niet aanschuiven in het populaire televisieprogramma.

