Kijkers bekritiseren René van der Gijp en Johan Derksen om hun Engels in Vandaag Inside

Kijkers van het programma Vandaag Inside hebben woensdagavond op sociale media vol verbazing gereageerd op de uitzending. Omdat voormalig toptennisser Boris Becker te gast was, werd de aflevering volledig in het Engels gehouden. En kijkers zijn niet zo enthousiast over het Engels van de heren van Vandaag Inside.

Op sociale media krijgen René van der Gijp en Johan Derksen het zwaar te verduren. De twee analisten van het programma maken regelmatig mensen belachelijk vanwege hun 'slechte' Engels. Zo werden er in de uitzending vaak beelden getoond van Erik ten Hag en Louis van Gaal, die in het Engels moeilijk uit hun woorden kwamen. Daar werd vervolgens smakelijk om gelachen.

"De heren hoeven zich nooit meer negatief uit te laten over het Engels van Mark Rutte, Erik ten Hag en Louis van Gaal. Wat een afgang", schrijft een kijker op X. "Raymond Mens is de enige die een voldoende haalt voor de Engelse taal", schrijft een ander.

Hier blijft het niet bij, want op sociale media blijven de reacties sinds de start van de uitzending binnenstromen: "Ik kan me herinneren dat ze bij Vandaag Inside moesten lachen om het Engels van Van Gaal en Ten Hag. Als ik Gijp en Derksen vanavond Engels hoor praten tegen Boris Becker, denk ik dat ze ook wel een cursusje bij de nonnen kunnen gebruiken", schrijft een kijker.