Live voetbal

Kijkers bekritiseren René van der Gijp en Johan Derksen om hun Engels in Vandaag Inside

Kijkers bekritiseren René van der Gijp en Johan Derksen om hun Engels in Vandaag Inside
Foto: © Talpa
1 reactie
Tijmen Gerritsen
8 oktober 2025, 22:05   Bijgewerkt: 22:16

Kijkers van het programma Vandaag Inside hebben woensdagavond op sociale media vol verbazing gereageerd op de uitzending. Omdat voormalig toptennisser Boris Becker te gast was, werd de aflevering volledig in het Engels gehouden. En kijkers zijn niet zo enthousiast over het Engels van de heren van Vandaag Inside.

Op sociale media krijgen René van der Gijp en Johan Derksen het zwaar te verduren. De twee analisten van het programma maken regelmatig mensen belachelijk vanwege hun 'slechte' Engels. Zo werden er in de uitzending vaak beelden getoond van Erik ten Hag en Louis van Gaal, die in het Engels moeilijk uit hun woorden kwamen. Daar werd vervolgens smakelijk om gelachen.

Artikel gaat verder onder video

"De heren hoeven zich nooit meer negatief uit te laten over het Engels van Mark Rutte, Erik ten Hag en Louis van Gaal. Wat een afgang", schrijft een kijker op X. "Raymond Mens is de enige die een voldoende haalt voor de Engelse taal", schrijft een ander.

Hier blijft het niet bij, want op sociale media blijven de reacties sinds de start van de uitzending binnenstromen: "Ik kan me herinneren dat ze bij Vandaag Inside moesten lachen om het Engels van Van Gaal en Ten Hag. Als ik Gijp en Derksen vanavond Engels hoor praten tegen Boris Becker, denk ik dat ze ook wel een cursusje bij de nonnen kunnen gebruiken", schrijft een kijker.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen bij Vandaag Inside

Johan Derksen hekelt 'lachwekkende' aanstelling van Fred Grim bij Ajax

  • Gisteren, 23:23
  • Gisteren, 23:23
Sanel Saljic in actie voor Austia Wien

'Feyenoord en PSV laten oog vallen op Oostenrijks talent Saljic (19)'

  • Gisteren, 22:35
  • Gisteren, 22:35
Ronald Koeman

Wijffels: 'Koeman wordt een racist genoemd omdat hij Emegha niet oproept, vreselijk'

  • Gisteren, 21:00
  • Gisteren, 21:00
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Arena
1.112 Reacties
58 Dagen lid
2.542 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heerlijk dit. De stoere afkammertjes worden eens op hun plekje gezet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
1.112 Reacties
58 Dagen lid
2.542 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heerlijk dit. De stoere afkammertjes worden eens op hun plekje gezet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel