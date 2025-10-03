Live voetbal

Chris Woerts blundert enorm bij Vandaag Inside, Johan Derksen reageert

Johan Derksen Chris Woerts
Foto: © Vandaag Inside/realtimes
Tijmen Gerritsen
3 oktober 2025, 23:00

Johan Derksen vraagt zich hardop af of kijkers van Vandaag Inside bargast Chris Woerts nog wel serieus nemen. Woerts liet zich recentelijk extreem negatief uit over Go Ahead Eagles en wordt vrijdagavond met die uitspraken belachelijk gemaakt in Vandaag Inside.

Woerts was onlangs te gast in het programma Vandaag Inside en liet zich destijds negatief uit over Go Ahead Eagles. Dat komt omdat de sportmarketeer amper vertrouwen had in de Europese campagne van de volksclub uit Deventer.

Artikel gaat verder onder video

Chris Woerts stelde dat het ‘een blamage’ was dat Go Ahead Eagles in de Europa League ging spelen. Volgens de sportmarketeer was dat allemaal heel ‘slecht voor het Nederlandse voetbal' en ging de ploeg van Melvin Boel geen enkel punt pakken op het Europese toneel.

Donderdagavond werd het ongelijk van Woerts bewezen. De Deventenaren versloegen in Athene Panathinaikos: 1-2.

Als de beelden van de eerdere uitspraken van Woerts vrijdagavond worden getoond in Vandaag Inside, beginnen de aanwezigen in de studio hard te lachen. "Is er iemand die Chris Woerts nog serieus neemt?", vraagt Derksen zich hardop af.

Bekijk hieronder de beelden, waarin Chris Woerts zich negatief uitlaat over Go Ahead Eagles:

Panathinaikos - Go Ahead

Panathinaikos
1 - 2
Go Ahead Eagles
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

