De FIFA heeft een verandering aangebracht in aanloop naar de loting van het WK van komende zomer, zo meldt Het Parool. Met de aanpassing wil de bond de bovenste vier landen op de wereldranglijst tegemoetkomen.

De FIFA heeft voor de loting van het WK een truc toegepast. De bond heeft er baat bij dat de toplanden zo lang mogelijk in het toernooi zitten en elkaar niet al vroeg in het speelschema uitschakelen. Daarom is er besloten dat de vier bovenste landen op de wereldranglijst een voorkeursbehandeling krijgen. Het gaat dus om Spanje, Argentinië, Frankrijk en Engeland.

Tijdens de loting zullen nummers één en twee Spanje en Argentinië in poules worden geplaatst waarvan de groepswinnaars aan andere kanten van het knock-outschema belanden. Hetzelfde geldt voor nummers drie en vier Frankrijk en Engeland. Als deze landen doen wat ze moeten doen en hun respectievelijke poules winnen, zijn de wedstrijden Spanje - Argentinië en Frankrijk - Engeland pas in de finale mogelijk.

Deze regeling voelt met name voor een land als België niet eerlijk. Onze zuiderburen stonden voorafgaand aan het WK in Qatar in 2022 vier jaar op de eerste plek, maar kreeg hier geen voordeel van. Ook Kroatië en Marokko zijn hier voorbeelden van, aangezien beide landen het in respectievelijk 2018 en 2022 heel ver schopten op het WK. Kroatië haalde de finale en Marokko de halve finale. De FIFA voert het argument aan dat de beslissing is genomen om voor ‘een betere balans’ in het speelschema te zorgen.