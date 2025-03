WK 2026: deze 6 landen hebben zich al gekwalificeerd

Het wereldkampioenschap voetbal in Noord Amerika begint op 11 juni 2026, met 48 landen. Daarmee kwalificeren meer landen dan ooit zich voor het toernooi. Hoewel het Nederlands elftal nog moet beginnen aan de kwalificatiereeks, is er al een aantal landen geplaatst voor het WK. FCUpdate zet deze landen op een rijtje.

CONCACAF - 6 plaatsen

Van de zes te verdelen tickets in Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Cariben, zijn er al drie uitgedeeld aan gastlanden. Zodoende zijn Canada, Mexico en de Verenigde Staten automatisch geplaatst voor het WK.

AFC - 8 plaatsen

Uit de Aziatische voetbalconfederatie plaatsten zich al twee landen. Japan is verzekerd van groepswinst in de poule met onder andere Australië, Saudi-Arabië en Indonesië. Voor Iran geldt dat de tweede plaats in de groep verzekerd is, wat ook kwalificatie betekent. In die groep heeft Oezbekistan de beste papieren om zich ook nog te gaan plaatsen.

OFC - 1 plaats

In Oceanië is de enige directe plaats voor het wereldkampioenschap vergeven. Na een groepsfase won Nieuw-Zeeland in de halve finale van Fiji (7-0) en in de finale van Nieuw-Caledonië (0-3).

Internationale play-offs - 2 plaatsen

Voor zes landen is er een extra mogelijkheid om zich te kwalificeren, na de kwalificatiereeksen per continent. Er worden namelijk play-offs gespeeld tussen landen die het WK net niet direct hebben gehaald. Van de zes teams in de play-offs, plaatsen twee landen zich voor het toernooi. Tot nu toe is Nieuw-Caledonië het enige land dat zich heeft weten te plaatsen voor de internationale play-offs, door als tweede te eindigen in de kwalificatiereeks van Oceanië, na het verlies tegen Nieuw-Zeeland.

Overzicht van gekwalificeerde landen

Confederatie Land Gastland/CONCACAF Canada Gastland/CONCACAF Mexico Gastland/CONCACAF Verenigde Staten AFC Japan AFC Iran OFC Nieuw-Zeeland

