zou een relatie hebben met Sydney Sweeney, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Volgens de roze sportkrant worden de geruchten rondom de aanvaller van AC Milan en de bekende actrice steeds hardnekkiger, maar een bevestiging van de relatie is er nog niet.

In Italië doken er afgelopen week geruchten op over een relatie tussen Pulisic en Sweeney. In de tijd van social media bereikte dit gerucht razendsnel de Verenigde Staten, het geboorteland van beide sterren. “Het begon allemaal op de Instagram-pagina DNA Da Bomber, wat een lawine aan reacties, commentaren en memes veroorzaakte”, schrijft La Gazzetta dello Sport. “Het nieuws ging viraal op sociale media.”



De krant geeft aan dat er ‘vooralsnog’ geen bevestigingen zijn van een relatie tussen de twee. “Maar dit verhaal is hét gesprek van de dag”, klinkt het. Waar het nieuws in Italië met enthousiasme is ontvangen, zijn de reacties in de VS volgens de sportkrant juist verdeeld.

Pulisic (27) lijkt al langere tijd vrijgezel te zijn. De buitenspeler van AC Milan was lang samen met golfster Alexa Melton, maar de twee zijn al tijden niet samen in het openbaar verschenen. De laatste gezamenlijke foto op social media dateert van juni. Sweeney is een jaar ouder dan Pulisic en bekend van series als Euphoria en The White Lotus en films als Anyone But You. Dit jaar kwam ze in het nieuws door haar betrokkenheid bij een reclamecampagne van spijkerbroekenmerk American Eagle. Sweeney was tot afgelopen voorjaar verloofd met Jonathan Davino, maar de twee gingen begin 2025 dus uit elkaar.

