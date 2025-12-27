Liverpool boekt moeizame zege op hekkensluiter Wolves, eerste goal Wirtz

Liverpool heeft zaterdagmiddag in eigen huis met 2-1 gewonnen van Wolverhampton Wanderers. Het betekende de vierde zege op rij in alle competities voor de ploeg van Arne Slot. Bij Liverpool maakte topaankoop zijn eerste treffer voor de club.

Het duel tussen Liverpool en Wolverhampton Wanderers stond zaterdag deels in het teken van Diogo Jota, die afgelopen zomer om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Aanvoerder Virgil van Dijk betrad daarom met zijn zoontjes Dinis en Duarte als mascottes het veld voorafgaand aan de aftrap. In minuut achttien en twintig werd er door de fans van beide clubs geapplaudisseerd voor Jota. In zijn Wolves-tijd droeg hij rugnummer 18, bij Liverpool behoort nummer 20 hem voor eeuwig toe.

Gedurende het eerste bedrijf speelde Liverpool goed, maar wist het de kansen niet te benutten. De ploeg van Slot raakte onder meer twee keer de paal. Vlak voor rust sloeg de thuisploeg alsnog toe. Jeremie Frimpong dribbelde in minuut 41 twee man voorbij en legde de bal goed terug op Ryan Gravenberch. De middenvelder schoot overtuigend raak in de korte hoek. Een minuut later was het weer raak voor The Reds. Hugo Ekitiké veroverde de bal na de aftrap en speelde Wirtz aan, die José Sa passeerde voor zijn eerste goal in Engelse dienst.

Kort na rust keerde de spanning terug in de wedstrijd. In de 52ste minuut kregen de bezoekers een hoekschop, die op het hoofd van Tolu Arokodare landde. De Nigeriaan kreeg de bal richting het doel, maar Alisson Becker had een goede reflex in huis. Santiago Bueno stond echter goed op te letten en kon de bal van dichtbij binnentikken: 2-1. In de minuten die volgden gingen de Wolves nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar vonden die niet. Liverpool nam in het laatste halfuur weer het initiatief, maar wist ook niet meer te scoren. In de slotfase maakte Cody Gakpo na enkele weken blessureleed zijn rentree. In de blessuretijd voerden de bezoekers nog een slotoffensief uit, maar goals vielen er niet meer.

Door de zege staat de ploeg van Slot na achttien duels met 32 punten op de vierde plaats in de Premier League. Later op de dag kan Chelsea er nog overheen, als de Londenaren nummer drie Aston Villa ontvangen. Wolverhampton blijft met twee punten op de laatste plaats staan.