Ron Jans dolgelukkig met Utrecht-leiding: 'Dit is ongebruikelijk in de voetballerij'

Ron Jans is vol lof over de clubleiding van FC Utrecht. Terwijl de resultaten de laatste maanden enorm tegenvallen en in de media zelfs wordt gespeculeerd over een ontslag, voelt de ervaren trainer zich intern nog altijd ontzettend gesteund. "Ongebruikelijk in de voetballerij, dat we op één lijn zitten en er met elkaar uit willen komen", zegt Jans tegen ESPN.

Begin januari maakte FC Utrecht bekend dat Jans (67) aan het einde van het seizoen stopt omdat hij het tijd vindt om van zijn pensioen te gaan genieten. Jans heeft er dan een trainersloopbaan van bijna 25 jaar op het hoogste niveau op zitten, die in 2002 begon bij FC Groningen en hem later ook langs onder meer sc Heerenveen, PEC Zwolle, FC Twente en sinds september 2023 FC Utrecht leidde.

FC Utrecht maakt een zeer moeizaam seizoen 2025/26 door. De Domstedelingen wisten sinds 9 november, toen Ajax in Stadion Galgenwaard met 2-1 werd verslagen, geen enkele competitiezege meer te boeken. Op de ranglijst is de ploeg van Jans dan ook afgezakt naar de dertiende plaats, waardoor deelname aan de play-offs om Europees voetbal behoorlijk op de tocht staat.

De clubleiding van FC Utrecht heeft de speculaties over een mogelijk ontslag van Jans tot op heden niet publiekelijk tegengesproken. Dat vindt de trainer zelf echter geen enkel probleem, sterker nog: Jans zou het niet anders willen. "Ik vind dat ze dat nog veel beter doen, omdat ze dat wel doen, maar ze vinden het helemaal niet nodig om dat naar buiten te doen", zegt de trainer tegen ESPN.

"Want op het moment dat ze dat zeggen, dan krijg je daar weer aandacht voor, van: 'Ja, ze zeggen het wel, maar dan is de trainer twee weken later misschien wel ontslagen'", kent Jans het klappen van de zweep. "We hebben best contact, we hebben deze week nog contact gehad. Ik vond dat géweldig. Ongebruikelijk in de voetballerij, dat we op één lijn zitten en er met elkaar uit willen komen. Alleen: het moet wel een keer gaan gebeuren", beseft Jans. Dat zou morgen (woensdag) al kunnen, als het uitduel bij N.E.C. op het programma staat. Dat duel zou eigenlijk begin januari al worden afgewerkt, maar werd vanwege de hevige sneeuwval afgelast.