Valentijn Driessen en Mike Verweij vragen zich af of Ron Jans het tij nog kan keren bij FC Utrecht. De positie van de 67-jarige oefenmeester, die na dit seizoen met pensioen gaat, staat tijdens Kick-off van De Telegraaf zeer ter discussie.

FC Utrecht kent nog geen al te best seizoen. In de Eredivisie moeten de Domstedelingen genoegen nemen met een tiende plek, terwijl ook de Europese campagne tamelijk teleurstellend is verlopen. Hoewel de deelname van Utrecht aan de competitiefase van de Europa League an sich natuurlijk een stunt was, valt de hele campagne met slechts één schamel puntje wat tegen. Donderdagavond bleek ook Genk met 0-2 te sterk in De Galgenwaard, al hadden de Belgen daar wel de hulp van de VAR bij nodig.

“Een slechte fase voor hem. Hij beet ook van zich af op de persconferentie”, viel Pim Sedee op. Mike Verweij gaat terug naar 13 januari, toen Jans volgens hem een ‘cruciale fout’ maakte. “Toen was hij zó principieel met die twee laatkomers… Dat was zijn laatste kans op een prijs, maar die werd natuurlijk vergooid. En nu wordt het alleen maar minder. Maar dat is hét klassieke verhaal van een trainer die zijn vertrek aankondigt. Dan verlies je toch iets van je autoriteit”, weet de journalist.

Vrees voor pijnlijk ontslag Ron Jans

“Ik denk dat het een heel lang en vervelend seizoen gaat worden voor Utrecht als dit zo doorgaat”, aldus Verweij. Ook Valentijn Driessen mengt zich: “Ik ben benieuwd wat de leiding doet. Is het in het belang van FC Utrecht om Ron Jans te laten zitten? Vóór de wedstrijd tegen Genk was hij (Jans, red.) een en al vrolijkheid, maar na het duel zag je een hele andere Jans.”

Driessen herhaalt zijn vraag: “Is het nog in het belang van Utrecht? Uiteindelijk zullen zij ook mee willen doen om de Europese plaatsen, maar gaat Jans dat nog lukken? De leiding heeft hem allemaal veren in zijn reet gestoken, én hij kon zelfs bijtekenen als Jans wilde. Ga je hem dan drie maanden voor het einde van zijn carrière een schop onder zijn reet geven?”, vraagt de chef voetbal zich af.

“Als iemand dat natuurlijk niet verdient, is dat Ron Jans”, vindt Verweij. “Maar in de voetballerij blijf je beoordeeld worden op het hier en nu. Dát is wel een heel moeilijke keuze voor die clubleiding”, sluit de Ajax-volger namens De Telegraaf af.