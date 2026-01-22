Utrecht delft het onderspit door blunderende scheidsrechter en is uitgeschakeld in Europa

FC Utrecht is na een 0-2 nederlaag tegen Genk uitgeschakeld in Europa. In De Galgenwaard ging het duel lange tijd gelijk op, met kansen aan beide kanten, maar uiteindelijk trok de Belgische ploeg aan het langste eind. Genk werd daarbij flink geholpen door de arbiter, Robert Hennessy.

Utrecht begon goed aan de wedstrijd en was in de eerste helft regelmatig dreigend, vooral via Yoann Cathline en Can Bozdogan. Grote kansen waren schaars, maar de thuisploeg had in fases het initiatief. Genk meldde zich af en toe via snelle combinaties, al bleef ook daar het rendement laag. Doelpunten bleven voor rust uit, mede door een knappe redding van keeper Tobias Lawal op een volley van Bozdogan.

Na rust zette Utrecht meer druk en leek het op zoek naar de openingstreffer, maar Genk sloeg juist toe uit een standaardsituatie. Na een corner, die nog door Michael Brouwer werd weggebokst, schoot Zakaria El Ouahdi van grote afstand op doel; Brouwer ging niet vrijuit en zag de bal in het net verdwijnen. Over de geldigheid van het doelpunt was terecht discussie, omdat Mujaid Sadick buitenspel stond en het zicht van Brouwer hinderde, maar de VAR greep niet in.

In het restant van de wedstrijd probeerde Utrecht nog iets te forceren. Miguel Rodriguez kreeg meerdere mogelijkheden, maar wist het verschil niet te maken. Genk bleef ondertussen gevaarlijk in de omschakeling en gaf weinig echt grote kansen weg. In de 83e minuut kreeg de uitploeg nog een strafschop tegen, toen arbiter Hennessy opnieuw de fout inging. Souffian El Karouani kreeg de overtreding tegen, maar eigenlijk gebeurde daar weinig. Daan Heymans pakte het cadeautje uit. Utrecht probeerde in het restant nog een eretreffer te maken, maar de bal wilde er simpelweg niet in. Het bleef 0-2 en mede door resultaten op andere velden was het al tijdens de wedstrijd duidelijk dat Utrecht uitgeschakeld is in de Europa League.