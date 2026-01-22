Live voetbal 11

LIVE Europa League | FC Utrecht tegen Genk op zoek naar eerste Europese zege

FCUGEN
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
22 januari 2026, 19:00

FC Utrecht hoopt in het thuisduel met KRC Genk een einde te maken aan een serie van drie opeenvolgende nederlagen. Het elftal van trainer Ron Jans vergaarde uit de eerste zes wedstrijden in de competitiefase van de Europa League pas één punt en heeft alleen op papier nog een minimale kans om de tussenronde te halen. Blijven de drie punten vanavond in de Domstad? Om 21.00 uur gaat de bal rollen in Stadion Galgenwaard, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Utrecht - KRC Genk.

LIVE Europa League: FC Utrecht - KRC Genk

Sorteer op:

13m geleden

19:30

FC Utrecht is er klaar voor

32m geleden

19:10

Genk staat er wel goed voor

Genk is met tien punten al bijna zeker van een plek in de kock-outfase en heeft nog uitzicht op een plek in de top acht, waarmee de tussenronde overgeslagen mag worden.

33m geleden

19:10

Afhankelijk van de UEFA

Met slechts één punt uit zes wedstrijden, behaald tegen FC Porto, kan Utrecht zich normaliter niet meer kwalificeren voor de knock-outfase. Er is slechts één theoretische uitweg: dat de UEFA drie punten toekent voor de verloren wedstrijd tegen Olympique Lyon, vanwege het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler. Weinigen in Utrecht zullen daarop rekenen. 

34m geleden

19:08

Welkom in het liveblog

Goedenavond en welkom in het liveverslag van de Europa League-wedstrijd tussen FC Utrecht en KRC Genk! De afrap is vanavond om 21.00 uur in Stadion Galgenwaard. 

➡️ Meer FC Utrecht nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Noah Ohio valt bij FC Utrecht - FC Twente in voor Victor Jensen, op de achtergrond trainer Ron Jans

'Valladolid verlost Ohio van uitzichtloze situatie in Utrecht'

  • zo 18 januari, 20:29
  • 18 jan. 20:29
Victor Jensen FC Utrecht

Trieste aftocht: Utrecht-pechvogel Victor Jensen (25) valt uit in Volendam

  • zo 18 januari, 16:14
  • 18 jan. 16:14
Ajax-speler Oliver Edvardsen

FC Utrecht, Groningen en Go Ahead willen Edvardsen huren: Ajax verkoopt 'nee'

  • za 17 januari, 13:40
  • 17 jan. 13:40
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Utrecht - Genk

FC Utrecht
21:00
KRC Genk
2,95
3,40
2,40
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ron Jans

Ron Jans
FC Utrecht
Team: Utrecht
Functie: Coach
Leeftijd: 67 jaar (29 sep. 1958)

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
6
10
15
2
Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
6
6
15
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Betis
6
7
14
5
Freiburg
6
6
14
6
Ferencváros
6
5
14
7
Braga
6
5
13
8
Porto
6
4
13
9
Stuttgart
6
7
12
10
Roma
6
5
12
11
Nottm Forest
6
5
11
12
Fenerbahçe
6
4
11
13
Bologna
6
4
11
14
Plzeň
6
4
10
15
Panathinaikos
6
2
10
16
Genk
6
1
10
17
Crvena zvezda
6
0
10
18
PAOK
6
3
9
19
Celta
6
3
9
20
Lille
6
3
9
21
Young Boys
6
-4
9
22
Brann
6
-1
8
23
Ludogorets
6
-3
7
24
Celtic
6
-4
7
25
Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
Basel
6
-1
6
27
FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead
6
-6
6
29
Sturm
6
-4
4
30
Feyenoord
6
-6
3
31
Salzburg
6
-6
3
32
Utrecht
6
-6
1
33
Rangers
6
-8
1
34
Malmö
6
-9
1
35
Maccabi TA
6
-16
1
36
Nice
6
-9
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel