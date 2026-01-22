LIVE Europa League | FC Utrecht tegen Genk op zoek naar eerste Europese zege

FC Utrecht hoopt in het thuisduel met KRC Genk een einde te maken aan een serie van drie opeenvolgende nederlagen. Het elftal van trainer Ron Jans vergaarde uit de eerste zes wedstrijden in de competitiefase van de Europa League pas één punt en heeft alleen op papier nog een minimale kans om de tussenronde te halen. Blijven de drie punten vanavond in de Domstad? Om 21.00 uur gaat de bal rollen in Stadion Galgenwaard, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Utrecht - KRC Genk.