LIVE Europa League | FC Utrecht tegen Genk op zoek naar eerste Europese zege

FC Utrecht hoopt in het thuisduel met KRC Genk een einde te maken aan een serie van drie opeenvolgende nederlagen. Het elftal van trainer Ron Jans vergaarde uit de eerste zes wedstrijden in de competitiefase van de Europa League pas één punt en heeft alleen op papier nog een minimale kans om de tussenronde te halen. Blijven de drie punten vanavond in de Domstad? Om 21.00 uur gaat de bal rollen in Stadion Galgenwaard, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Utrecht - KRC Genk.

LIVE Europa League: FC Utrecht - KRC Genk Sorteer op: Laatste Oudste FC Utrecht is er klaar voor Genk staat er wel goed voor Genk is met tien punten al bijna zeker van een plek in de kock-outfase en heeft nog uitzicht op een plek in de top acht, waarmee de tussenronde overgeslagen mag worden. Afhankelijk van de UEFA Met slechts één punt uit zes wedstrijden, behaald tegen FC Porto, kan Utrecht zich normaliter niet meer kwalificeren voor de knock-outfase. Er is slechts één theoretische uitweg: dat de UEFA drie punten toekent voor de verloren wedstrijd tegen Olympique Lyon, vanwege het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler. Weinigen in Utrecht zullen daarop rekenen. Welkom in het liveblog Goedenavond en welkom in het liveverslag van de Europa League-wedstrijd tussen FC Utrecht en KRC Genk! De afrap is vanavond om 21.00 uur in Stadion Galgenwaard.